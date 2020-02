Sports International'da 2018 tenis ödülleri sahiplerini buldu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) – ANKARA’da Topspin Tenis Akademisi tarafından Sports International Bilkent kulübünde düzenlenen ‘2018 yılı Tenis Turnuvaları ve Tenis Ligi’nde dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Topspin Tenis Akademisi, Sports International’ın katkılarıyla düzenlediği yıl boyunca süren tenis turnuvaları ve tenis ligi final müsabakaları sona erdi. Yetişkinlerde tek erkekler, tek kadınlar, karışık çiftler, çift erkekler, çift kadınlar, özel format erkekler, özel format kadınlar kategorilerinde mücadele eden sporculardan başarıya ulaşanlara Bilkent Salus Restaurant’ta düzenlenen tören ile kupa, madalya ve ödülleri verildi. Törene, Sports International Pazarlama Yöneticisi Gözde Sargın, Sports International Tesis Müdürü Özgür Moral, Topspin Tenis Akademisi Yöneticileri Cengiz Özkan ve İsmail Geliç, sporcular, aileleri ve çok sayıda tenis sever katıldı.

‘ONLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ’

Sports International Pazarlama Yöneticisi Gözde Sargın, Sports Internatıonal’ın kuruluşundan bu yana her yıl geleneksel tenis turnuvası düzenlendiğini söyledi. Turnuvalara 600’ün üzerinde üyenin katıldığını belirten Sargın, şunları söyledi:

“Sports Internatıonal 7’den 70’e düzenli egzersiz alışkanlığı kazandıran bir kulüptür. Üyelerimiz çoğu ailelerden oluşuyor. Çocukları ile birlikte gelip, tesislerimizde egzersiz alışkanlığı kazanıyorlar. Tenis, Sports Internatıonal’da en önemli spor dallarından biridir. Dolayısıyla birçok tenis seven sporculara ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük ve en fazla kort alanlarına sahibiz. 21 tane kort alanımızla hizmet veriyoruz. Burada tenis seven sporcular hem bir arada kaynaşıyorlar hem de güzel vakit geçiriyorlar. Spor branşının gerekliliği olan rekabet ve çekişmeli o heyecanı yaşıyorlar. Tenis bizim önem verdiğimiz bir spor branşıdır. Biz Sports International ve Topspin Tenis Akademisi olarak bu turnuvayı düzenliyoruz. Sadece üyelerimize açık olan turnuvadır. Topspin Tenis Akademisi’nin uzman kadrosu ve yıllarca bizimle yaptığı işbirliği sayesinde çok profesyonelce yönetilen bir turnuvadır. Dolayısıyla onlarla işbirliği yapmaktan çok mutluyuz.”

Turnuvaların 1994 yılında başladığını ifade eden Topspin Tenis Akademisi İşletmecisi Cengiz Özkan ise, şöyle konuştu:

“Lig içerisinde takımlar oluyor. 1’inci ligde erkekler takımında bu sene 12 takım oynadı. Her takımda yaklaşık 20 kişi var. Kadın takımlarında da aynı durum geçerli. Ligde her karşılaşma 6 maç üzerinde yapılıyor. Dört single (tek) turnuvası maçları ve iki tane de double (çift) maçları şeklinde yapılıyor. Gün sonunda 6 maçın çoğunu kazanan en fazla puanı alıyor. Bu puanlar toplanıyor, sezon sonunda da en çok puanı toplayan takım şampiyon oluyor.”

Tüm sezon boyunca tenis turnuvalarında ve yaz tenis liginde dereceye girerek ödül alan isimler şu şekildedir;

10-18 Kasım Masters Turnuvası Kadın A Plus kategorisinde Elif Karaelmas Binay, Sibel Özaksakal. Kadın A kategorisinde Deniz Ayçin Yıldız, Gamze Metin Gürsoy. Kadın B kategorisinde Gülin Rodoplu, Nuray Karancı. Kadın C kategorisinde Hülya Artuner, Pelin Aydar. Kadın D kategorisinde Gizem Öngelen, Sevda Karacan. Erkek A Plus kategorisinde Birol Başlar, Mert Öngelen. Erkek A kategorisinde Fuat Gürşen, Güçlü Güney. Erkek B kategorisinde Mert Aygen, Önder Altunbiler. Erkek C kategorisinde Ozan Bitik, Turgay Pazarcı. Erkek D kategorisinde ise Sezgin Us, Sinan Aslan.

2018 YAZ LİGİ SONUÇLARI ERKEKLER 1’İNCİ LİG BİRİNCİSİ

D1 Takımı; Gıannı Berk Kubin(Kaptan), Gürsu Akyıldız, Doruk Doğanay, Demir Uyanık, Muammer Macaroğlu, Levent Köksal, Murat Sever, Okan Sağlam, Emir Oğuzülgen, Can Memişoğlu, İbrahim Çalışkan, Veysel Türkmen, Mustafa Koçak, Doğan Çubukçu, Josef Kubin, Berk Özoğul, Özgür Savaşçı, İbrahim Oğuzülgen.

2018 YAZ LİGİ ERKEKLER 2’NCİ LİG BİRİNCİSİ

O2 Takımı; Özgür Esen(Kaptan), Yalçın Taşhan, Kenan Keven, Günay Yıldırım, Murat Üke, Altuğ Çalışır, İlker Gazi Gürel, Mehmet Güner, Engin Adıgüzel, Oğuz Söylemezoğlu, Tahir Mirap, Şahap Atik, Emre Er, Yalım Ateş, Ahmet Şahin, Tolga Arıkan, Özgün Arman, Tunç Hatipoğlu.

2018 YAZ LİGİ KADINLAR 1’İNCİ LİG BİRİNCİSİ

D1 Takımı; Dilara Çeliker(Kaptan), Ferahta Yılmaz, Berna Çolakoğlu, Şükran Atik, Gülin Rodoplu, Ceren Ertem, Ceren Çetin, Elif Bozok, Duygu Koptagel.

2018 YAZ LİGİ KADINLAR 2’NCİ LİG BİRİNCİSİ

D2 Takımı; Nihan İçelli, Serpil Tın, Gülçin Akporay, Pelin Aydar Günaltay, Handan Çetintaş, Hülya Artuner, Elif Dirgin, Deniz Akman, Nurdan Argalı, Burcu Kaya, Aylin Eser.