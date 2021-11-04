Sporting teknik direktörü Ruben Amorim: Galibiyeti sonuna kadar hak ettik

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon temsilcimiz Beşiktaş'ı 4-0 yenerek turvanın dışına itti.

Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim, Beşiktaş maçının ardından açıklamada bulundu.

Portekizli teknik adam Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşadığımız saha içi zorlukları burada yaşamadık. Topa sahip olma süremiz daha uzundu. Sahadaki herkesin hareketli olması sevindiriciydi. Oyunu daha iyi kontrol ettik. Oyuncu değişikliklerinden sonra ikinci yarıda kalitemizi kaybettik ama galibiyeti sonuna kadar hak ederek farklı kazandık" diye konuştu.

Gruptan çıkmak adına Dortmund'un da yenilmesiyle umutlanan Sporting'in hocası Amorim, "Dortmund maçında neler olacağı bizim elimizde. Yorgun oyuncularımız var, ilk yarıdan sonra onu da hissettik. Yorgunluk olduğu için tempo düştü belki bazı oyuncuları yedek tutabilirdik ama bu maç geride kaldı. Ligde aynı şekilde devam edeceğiz." diyerek açıklamalarını noktaladı.