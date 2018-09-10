Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde 2\'ncisi düzenlenen Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması sona erdi. Yarışmaya katılan takımlara plaketleri ve dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Sandıklı\'ya bağlı Akharım belde belediyesinin Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması tamamlandı. Örenler Barajı\'nda geçen cuma günü sabah saatlerinde başlayan ve pazar akşam tamamlanan yarışmaya 3 ve 4\'er kişiden oluşan 43 takım katıldı.

En fazla 4 olta ve 4 iğneyle yarışan takımların yakaladığı balıklar boy, kilo ve miktar olmak üzere 2 kategoride değerlendirildi. Yarışmaya Eskişehir\'den katılan Gürkan Çalışkan ve Hüseyin Çoban yakaladıkları 3 kilo 770 gram ağırlığında ve 60 santim boyunda balıkla \'En büyük sazan balığı yakalama\' kategorisinde birinci oldu. Yarışmanın ikinci kategorisi olan \'En çok sazan balığı yakalama\' kategorisinde ise 2 adet 5 kilo 510 gram balık ile Gürkan Çalışkan, Hüseyin Çoban birinci, 3 adet 4 kilo 935 gram balık ile Hakan, Furkan ve Ömer Küçükçalık kardeşler ikinci ve 1 adet 3 kilo 325 gram balık ile Ziya Gündüz ve Ali Fidan üçüncü oldu. Yarışma sonrası dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve takımlara da katılım plaketleri verildi.

\'BU SPORU GELECEĞE TAŞIYALIM\'

Yarışmada iki kategoride de birinci olan grup adına konuşan Gürkan Çalışkan, \"Bu tip etkinliklerde var olmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerin de devamını diliyoruz. Sportif balıkçılığı teşvik etmeye çalışıyoruz. Balıklarımızı öldürmeyelim. Bu sporu geleceğe taşıyalım. Göletlerimizin kenarlarını özelikle temiz tutalım. Başka zaman yine geleceğiz. Kırılmasın camlar. Şişeler kırılıyor bacaklarımıza batıyor\" dedi.

\'SPORTİF BALIKÇILIK DEVAM ETMELİ\'

Yarışmanın ikincisi olan grup adına açıklama yapan Hakan Küçükçalık, \"Sportif balıkçılığı insanlar ne kadar bizim elimizden almaya çalışsalar da bu işin arkasında sıkı duruyoruz. Bizim zevkimizi, sportif balıkçılığı bitirmemeleri lazım. Bunun gençliğe, çocuklara yayılması lazım\" diye konuştu.

BALIKLA ENGELİNİ UNUTUYOR

Engelli balık yarışmacısı Umut Uyar, \"Yaklaşık 7 ya da 8 yıl önce balık tutmaya merak saldım. Devamlı bu tip etkinliklere katılıyorum. Burada biraz heyecan, biraz hırs tabii biraz da aksiyon oluyor. O balığı çekme duygusu, hırs ve heyecan oluyor. Güzel oluyor\" dedi.



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