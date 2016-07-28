Sportif Lezbon, kadınların ve LGBTİ’lerin spor hikâyelerini bekliyor

Sportif Lezbon, kadınların ve LGBTİ’lerin endüstriyel-heteroseksist spor camiasında başarı/başarısızlık kıskacında neden sporla ilişkilenemediklerini anlatan hikâyeleri topluyor.

Kültür Servisi'nin Kaos GL'den referans verdiği haberine göre, Kendilerini; ‘’ağırlıklı olarak kadınların yer aldığı, her cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden insanlara açık; cinsiyetçliğe, erkek egemenliğine, heteroseksizme, homofobiye, transfobiye, ırkçılığa, militarizme, baskı ve yasaklara karşı bir futbol takımı’’ olarak tanımlayan Sportif Lezbon, geçtiğimiz yılın Mart ayında kurulan Ankaralı bir futbol takımı.

Hikayeler sportiflezbon@gmail.com adresi üzerinden gönderilecek ve Sportif Lezbon’un Facebook sayfasında yayımlanacaktır.