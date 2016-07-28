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Kültür-Sanat

Sportif Lezbon, kadınların ve LGBTİ’lerin spor hikâyelerini bekliyor

“Küçükken cinsiyetçiliği hissetmesem de ergenlik yıllarımda bir 'erkek Fatma' olarak birlikte sahalarda koşturduğum arkadaşlarımın tarafından dışlandım. Futbola küstüm, taa ki…”

28 Temmuz 2016 21:54

Sportif Lezbon, kadınların ve LGBTİ’lerin endüstriyel-heteroseksist spor camiasında başarı/başarısızlık kıskacında neden sporla ilişkilenemediklerini anlatan hikâyeleri topluyor.

Kültür Servisi'nin Kaos GL'den referans verdiği haberine göre, Kendilerini; ‘’ağırlıklı olarak kadınların yer aldığı, her cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden insanlara açık; cinsiyetçliğe, erkek egemenliğine, heteroseksizme, homofobiye, transfobiye, ırkçılığa, militarizme, baskı ve yasaklara karşı bir futbol takımı’’ olarak tanımlayan Sportif Lezbon, geçtiğimiz yılın Mart ayında kurulan Ankaralı bir futbol takımı. 

Hikayeler sportiflezbon@gmail.com adresi üzerinden gönderilecek ve Sportif Lezbon’un Facebook sayfasında yayımlanacaktır.

 

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