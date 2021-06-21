Sport Bild: Türkiye şampiyonadan rezil olarak ayrılıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası'na puan alamadan ve üç maçta sadece bir gol atarak veda etmesi Alman spor basını tarafından da irdeleniyor. Ülkenin en yüksek tirajlı haftalık spor dergisi Sport Bild'in internet sitesinde, Türkiye'nin İsviçre'ye 3-1 mağlup olduğu maçın ardından yapılan yorumda, "Türkiye şampiyonadan rezil olarak ayrılıyor" ifadesi kullanıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş idaresindeki Türkiye'nin ortaya koyduğu futbolun, bir Avrupa Şampiyonası seviyesinde olmadığı belirtilen değerlendirmede, "Şenol Güneş'in günleri herhalde sayılıdır. İnsanların aklında kalacak çekici bir futbol vaat etmişti. Akıllarda kalan ise, hemen unutulması gereken korkunç bir performans oldu" denildi.

Daum: Özgüveni bu kadar düşük bir Türk milli takımı görmedim

ARD televizyonunun en çok izlenen spor programlarından Sportschau'un internet sitesinde de Türkiye'nin başarısızlığına geniş yer ayrıldı.

Türkiye'nin, turnuvanın açılış maçında İtalya'dan puan ya da puanlar alabilecek güçte görülen bir takım olmasına rağmen, şaşırtıcı biçimde pasif bir futbol ortaya koyduğu ifade edilen yorumda, Galler'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin daha da büyük bir sürpriz olduğu belirtildi.

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum da, Welt am Sonntag gazetesi için kaleme aldığı maç yazısında, "Daha önce hiç özgüveni bu kadar düşük ve mücadeleden uzak bir Türk milli takımı görmedim" ifadesini kullandı.

Hazırlık maçlarında doğru rakipler seçilmedi eleştirisi

Sportschau'un analizinde Türkiye Milli Takımı, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçlarındaki rakip seçimi nedeniyle de eleştirildi. İtalya, Galler ve İsviçre'nin olduğu bir grup için hazırlanırken; Azerbaycan, Gine ve Moldovya ile maç yapmanın iyi bir fikir olmadığı belirtilen yorumda, oyuncuların sahip olduğu potansiyeli ortaya koyamadığı, Türkiye'nin bir takım görüntüsü vermediği, kadrodan en yüksek verimi alacak bir sistem geliştirilemediği ve tüm bunların sorumlusunun da teknik direktör Şenol Güneş olduğu vurgulandı.

Güneş'in 2002 Dünya Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşıdığı da ifade edilen analizde, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan bu denli başarısız ve kötü bir ayrılığın, 2002'deki başarının da, turnuva öncesinde son iki yılda alınan iyi sonuçların da önüne geçebilme potansiyeline sahip olduğu aktarıldı.