Sporseverler maratonda şehit Eren Bülbül için koşacak

TRABZON,(DHA)

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 38\'inci Trabzon Yarı Maratonu, 23\'üncü Halk Koşusu ve 3\'üncü 10 kilometre koşusunu 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirecek.

Her yıl geleneksel olarak Trabzon\'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikler, kurtuluşun 100\'üncü yılında, Trabzon\'un Maçka ilçesinde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün anısına \"Eren İçin Koşuyoruz\" sloganıyla icra edilecek.

Trabzon\'un Maçka ilçesinde PKK\'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına \'Eren İçin Koşuyoruz\' sloganıyla düzenlenecek olan Trabzon Yarı Maratonu için Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesince hazırlanan tanıtım filmlerinde Trabzonlu ünlüler vatandaşları maratona katılmaya davet etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in yanı sıra Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Trabzonspor\'un eski futbolcusu İbrahima Yattara, tiyatro sanatçısı Hüseyin Avni Danyal, spiker Oya Çebi, spor yorumcusu Olcay Çakır ve boksör Sabriye Şengül\'ün gerçek kimlikleri ile rol aldıkları filmlere, ünlülerin Trabzon\'daki maraton ve halk koşusuna katılmak için işlerini bırakarak Trabzon\'a hareket ettikleri yansıdı.

KAYITLAR 12 ŞUBAT\'TA

38\'inci Trabzon Yarı Maratonu, 23\'üncü Halk Koşusu ve 3\'üncü 10 kilometre koşusu 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Halk Koşusuna katılmak isteyenler için kayıtlar 12 Şubat\'ta başlayacak. Sporseverler 12 Şubat Pazartesi sabahından itibaren Cemal Kamacı Spor Merkezi ve Meydan Parkı\'nda kurulacak stantlarda kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıt işlemleri 16 Şubat akşamı tamamlanacak. Her 3 kulvarda da dereceye girenler Büyükşehir Belediyesi tarafından para ödülü ile ödüllendirilecek.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KOŞACAĞIZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kentin her dönemde dünya kamuoyuna gereken mesajı verdiğini söyledi. Gümrükçüoğlu, \"Şehit Eren\'imiz, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için, Afrin\'e huzur getirmek için sınırlarımızın ötesinde canlarını ve kanlarını ortaya koyan aslanlarımız için koşacağız. Tüm halkımızı bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyorum. Yıllardır devam eden bu önemli spor organizasyonun ülke genelinde duyurulmasına verdikleri katkılardan ötürü şehrimizin değerli isimlerine bir kez daha teşekkür ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI