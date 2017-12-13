Sporla okula bağlandılar

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, okula karşı ilgisiz olan 15 yaşındaki ikiz kardeşler Beste ve Ezgi Hepkaradeniz, beden eğitimi öğretmenleri Güllü Sevindik’in çabalarıyla okula bağlandı. Sevindik’in bisiklet sporuna yönlendirdiği Hepkaradeniz kardeşler çeşitli yarışlarda şampiyonluk elde etti.

Türkiye’de eğitim alanında başarının artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı sürekli sistem değişikliğine giderken, okul bazında yapılan bireysel uygulamalarda alınan başarılı sonuçlar da göze çarpıyor. İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Beste ve Ezgi Hepkaradeniz de bu örnekler arasında. Çiğli Selim Diniz Ortaokulu’nda eğitim gördükleri sırada beden eğitimi öğretmeni Güllü Sevindik, ikizlerin isteksizliğini fark etti. Sevindik de duygusal durumlarını desteklemek ve gelişimlerini sağlamak açısından bir sosyal etkinliğin yardımcı olabileceğini düşündü. Aileleriyle görüşülen Hepkaradeniz kardeşler, voleybol ve basketbola yönlendirildi. Sporun hayatlarına girmesiyle birlikte kardeşlerin okula olan ilgisi arttı.

\'ÖN YARGILARI AZALDI\'

Öğretmen Sevindik, öğrencilerin devamsızlık yapmayı bıraktığını belirterek, \"Beste ve Ezgi’nin ön yargıları yavaş yavaş azaldı. Kendilerini okulun değerli bir bireyi olarak görmeye başladılar. Bizim de amacımız buydu. Her öğrenci okullarının değerli bir bireyidir. Önemli olan o duyguyu onlara aşılamayı başarabilmek\" diye konuştu.

\'BİSİKLET SPORUNA KARAR VERDİK\'

Sevindik, bir süre sonra Hepkaradeniz kardeşlerin bireysel sporlarda daha başarılı olabileceğine kanaat getirdiğini söyledi. En uygun sporu belirlemeye çalıştıklarını belirten Sevindik, \"Öğrencilerimiz ve velileriyle görüştük. Hep birlikte bisiklet sporunun onlar için uygun bir spor olduğuna karar verdik\" dedi.

ŞAMPİYON OLDULAR

Bisiklet sporunda adeta kendilerini yeniden keşfeden ikizler, katıldıkları yarışmalardan madalya ve kupalar ile döndü. Önce ilçe ve il çapında dereceler alan ikizler, ardından farklı yarışlarda Türkiye şampiyonluğu elde etti. Konya 6. Rumi Çocuk Şenliği\'nde 20 ülkenin katıldığı turnuvada üç kişilik takımla Türkiye\'yi temsil eden ikizler, turnuvayı takım halinde şampiyon olarak tamamladı.

Bornova Özel Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü’nde tam burslu olarak eğitimine devam eden Hepkaradeniz kardeşler, Mosso Egepedal Spor Kulübü\'nde de spor hayatlarına devam ediyor. Mosso Egepedal Spor Kulübü sporcusu olan Beste ve Ezgi Hepkaradeniz, Macaristan\'ın Györ kentinde geçen 23-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Bisiklet Yıldız Milli Kadın Takımı\'nda Türkiye’yi temsil etti.



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