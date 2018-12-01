Sporla değişen hayatında hedefi Avrupa

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da eğitim gördüğü lisede tanıştığı hentbolda okul takımının kalesini korurken, Antalyaspor\'da forma giymeye başlayan Serhat Karadoğan (16), genç milli takıma seçildikten sonra hayatı değişti. İstanbul\'da özel bir okulun tam burslu eğitim davetini kabul eden Serhat, uzun yıllar milli takımın kalesini koruyup Avrupa\'da forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Antalya\'da eğitim gördüğü devlet okulunda öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hentbolla tanışan Serhat Karadoğan, okul takımının kalesini korumaya başladı. Müsabakalarda başarısıyla göze çarpan Serhat, Erkekler Hentbol Süper Lig\'de mücadele eden Antalyaspor\'un antrenörlerinin dikkatini çekti. Antalyaspor\'un genç takımında forma giyen Serhat, A takım ile antrenmanlara katıldı. 2 yıl boyunca zorlu müsabakalardaki kurtarışlarıyla yeteneğini gösteren Serhat, genç milli takıma davet edildi.

GENÇ MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILDI

Genç milli takım kampına katılan Serhat, spor hayatındaki başarısıyla İstanbul\'da özel bir okulda tam burslu lise eğitimine devam etmesi için davet aldı. Hentbolda başarılı bir takıma sahip olan okulun burslu eğitim davetini kabul eden Serhat, İstanbul\'a yerleşti. İstanbul\'da okul takımıyla maçlarda oynayan Serhat, Antalyaspor\'un genç takımının sezon maçlarında da Antalya\'ya gelip, müsabakalarda oynamaya devam ediyor.

AVRUPA TAKIMINDA FORMA GİYMEYİ HEDEFLİYOR

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle eğlence amaçlı başladığı hentbol ile hayatının değiştiğini anlatan Serhat Karadoğan, İstanbul\'da özel bir okulda tam burslu eğitime başlamasıyla hedeflerinin de büyüdüğünü söyledi. Hem eğitim hem de sporda başarılı olmak istediğini aktaran Serhat, okuluyla gelecek yıl katılacakları Liselerarası Dünya Hentbol Şampiyonası\'nda birinci olmayı hedeflediklerini belirtti. Sporun hayatında yeni ufuklar açtığını vurgulayan Serhat, \"İstanbul\'daki okulum hentbolda iddialı takımların altyapısına sporcular kazandırıyor. Ben Antalyaspor\'un kalesini korumak istiyorum. Liselerarası Dünya Hentbol Şampiyonası\'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Sporla değişen hayatımda hayallerim de değişti. Uzun yıllar milli takımın kalesini koruyup, Avrupa takımında forma giymeyi hedefliyorum. Avrupa\'da en uzun süre forma giyen Türk hentbolcu olmak istiyorum\" dedi.

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