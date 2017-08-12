Spordan önce yapılan seks, performansı düşürür mü?

Sporcular için, karşılaşmalardan önce seks yapmak genellikle kaçınılan bir durum. Bu konuda en bilinen örneklerden biri olan boksör Muhammed Ali bir boks maçından haftalar öncesinde bile seks yapmaktan çekindiğini ifade etmişti. Muhammet Ali ile aynı çizgide bulunan bir başka isim olan ve bir dönem 5,000 metre koşusunda dünya şampiyonu olan Marty Liquori ise “Cinsellik size mutluluk verir, fakat mutlu insanlar 3.47 mil koşamaz” diyecek kadar iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Ancak sporcular arasında bu durumu önemsemeyen isimler de yok değil. Örneğin dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forvetleri arasında gösterilen ve çok iyi bir sprinter olan Brezilyalı futbolcu Ronaldo, her karşılaşma öncesinde seks yaptığını ve bunun başarısını hiçbir şekilde etkilemediğini söylemişti.

Peki bilimsel çalışmalar bu konuda ne söylüyor?

Seksin, spor performansına etkisini ele alan çeşitli çalışmalar cinsel aktivitenin atletik performans üzerinde etkisi olmadığını ortaya koyuyor.

Men’s Health’de yer alan habere göre, 1995 yılında Dr. Tommy Boone, iki denek üzerinde bir çalışma yaptı. Deneklerden biri 12 saat önce seks yapmıştı, diğeriyse yapmamıştı. İkisini de koşu bandına çıkaran Boone, ikisinin performansında hiçbir farklılık olmadığını gördü.

1968’de Sex Resarch Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, altı gün boyunca seks yapmamış birinin, bir gün öncesinde seks yapan birine göre daha iyi performans sağlamadığı açıklanmıştı.

İsviçre’de 4 kardiyolog tarafından yapılan çalışmada da, spordan birkaç saat öncesinde yapılan seksin, performansa hiçbir etkisi olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Seks yaparken harcanan kalori genelde 200-300 kalori arasındadır. Bu da özellikle sporcular için çok büyük miktarlar değil.