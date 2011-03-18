-SPORDA SON SÖZ TAHKİM'İN TBMM (A.A) - 17.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunu kapatan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifi kabul edildi. kabul edilen teklifle, Anayasanın, ''Sporun geliştirilmesi''ni düzenleyen 59. maddesine, ''Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz'' fıkrası eklendi. Teklifin, Genel Kurulda yapılan 2. tur gizli oylamasında, ilk madde 383, ikinci madde 382, tümü ise 377 oyla kabul edildi. Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelere katılarak oyunu kullandı. Erdoğan, Meclis'ten ayrılmadan önce kuliste karşılaştığı, AK Parti Milletvekili aday adayı sanatçı Metin Şentürk ile bir süre sohbet etti. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi 22 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.