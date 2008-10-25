Sporda şıklık devri

Spor denilince akla görsellikten uzak, olabildiğince rahat hareket edeceğimiz kıyafetler gelirdi. Şimdilerde bu kanı değişti. Saten, dantel kombinasyonunda spor tercih nedeni…



“Altı üstü spor yapıyoruz. Bu kadar tasarıma ne gerek var” demeyin. Saten fermuarlar, dantelli dikişler, vücut hatlarını öne çıkaran kesimler ile geleneksel ‘sportif’ görünüm, yerini ‘şıklığa’ bırakıyor



Spor yaparken giydiğimiz kıyafetler, ilk önce ‘rahat’ olmalı elbette. Fakat gelin görün ki modacıların bakış açısı bununla sınırlı değil.



Ünlü spor markası Nike’ın tasarımcılarına kulak verelim: “Bu senenin spor kıyafetleri, vücudu kavrıyor. Bunun yanı sıra tüm ürünlere doğal bir esneklik var. Ayrıca erkek ve kadın spor modasını kırmızı, altın sarısı, siyah ve beyaz renkler tamamlayacak.” İşin ‘görsel’ tarafının yanı spor giysilerdeki kumaş seçiminin önemine dikkat çekiliyor. Moda tutkunlarının pamuklu, terletmeyen, naylon olmayan kumaşlardan seçilmesi öneriliyor. Sezonun en ‘trendy’ alternatifi ise belli: Tişörtler, askılı bluzlar ve atlet bodyler, spor bileklikler ile tamamlanıyor.



Puma markasının tasarımcısı, “Saten fermuarlar, dantelli dikişler geleneksel ‘sportif’ görünüm, yerini ‘şıklığa’ bırakıyor. Bu sezon spor kıyafetler güçlü ifadeleri, fark yaratan detayları, çekici renk kombinasyonları, desenleri ve modern grafik unsurların kullanıldığı modeller göz dolduracak” diyor.



Kendine güvenen kadın ve erkekler içinse, hatları öne çıkaran bel kesimleri dikkat çekiyor. Başrolde ‘atletik çekiciliğin’ vurgulandığı tasarımlar, güçlü ifadeler ve fark yaratan detaylar, sportif ürünlerde buluşuyor.









