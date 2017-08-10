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Spor

Sporda şiddeti 'e-bilet' ve 'risklerine göre kategorize edilen maçlar' engelleyecek

3 bakan ve 4 federasyon başkanının katıldığı 'Sporda şiddetin önlenmesi' konulu toplantıdan önemli kararlar çıktı

10 Ağustos 2017 14:59

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın koordinasyonunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen 'sporda şiddetin önlenmesi konulu' toplantıdan 'maçların risklerine kategorilendirileceği ve buna göre önlem alınması' kararı çıktı.

Bakan Bak, sporda şiddetin önlenmesi adına bundan sonra kupa finallerinde e-bilet uygulamasına geçileceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu da maçların risklerine göre kategorilendirileceğini ve buna göre önlem alınacağını belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre; bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Gül ve Soylu’nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu katıldı.

Görüntü alma izni verildikten sonra basına kapalı devam eden toplantıda, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanması, müsabakaların düzen ve huzur içinde yapılmasının sağlanması konuları ele alındı.

Maçlar risklerine göre kategorize edilecek

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sporda şiddetin önlenmesine ilişkin yaptığı basın toplantısında kupa finallerinde e-bilet uygulamasının olacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise maçların risklerine göre kategorilendirileceğini ve buna göre önlem alınacağını söyledi.

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