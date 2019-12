Sporda kadınlara özel yeni trend: Shapes for Woman

T24- Kadınlar için sporda alışılmış kalıplar kırılıyor…Tüm dünyada gelişen “hızlı spor” yapma trendi Türkiye’de de Shapes for Women zinciri sayesinde hızla yayılıyor.



Sadece kadınlara özel hazırlanan spor salonlarında, günlük 30 dk. spor sayesinde kadınlar günlük spor ihtiyacının tümünü karşılayabiliyor.

Shapes for Women “hızlı spor” zinciri Türkiye’de 2,5 yıl içinde 50 şubeye ulaştı, şube sayısı her hafta artıyor.



Kadınlara özel “hızlı spor” merkezleri sayısı artarken, bu alanda en büyük isimlerden Shapes for Women hızla yaygınlaşıyor.

Artık spora uzun vakitler ayırmaya gerek yok! Sporda ezberler bozulacak…

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Texas’da bulunan Shapes for Women’ın Türkiye’deki şube sayısı hızla artıyor. Shapes for Women’ın amacı; alışılanın aksine kadınların spora uzun vakitler ayırmadan gün içinde kısa bir zaman diliminde incelme sağlamak. Spor salonlarında uzmanlar tarafından kadınlara günde maksimum 30 dakika düzenli spor yaptırılıyor. Bu sayede sağlıklı bir kadının günlük kas çalıştırma süresi yeterli oranda sağlanmış oluyor.

Shapes for Women salonlarında bulunan tüm aletler kadın ergonomisi ve vücut yapısı değerlendirilerek üretiliyor. Spor ekipmanlarındaki hidrolik sistemi, kadınların kendi itme çekme gücüyle çalışmasını sağlarken, vücutta rehabilite edici özelliği de bulunuyor. Bu tüm dünyada yeni bir trend. Artık dünyada spor salonları bir yönüyle vücut rehabilitasyon salonu işlevi de görüyor. Shapes for Women’da bütün ekipman buna göre ayarlanmış durumda. Tümü uzman spor eğitimcileri eşliğinde uygulanan, ana istasyon adı verilen 8 tane hidrolik alet ve ara istasyon adı verilen 4 farklı cins ekipman sayesinde bir günlük spor ihtiyacı karşılanıyor.



Shapes for Women salonlarında Türkiye’deki benzerlerinden farklı olarak; tüm egzersiz boyunca eğitmen üyelerin yanında yer alıyor, yapılan ara istasyon hareketlerini eğitmen belirliyor ve gösteriyor. Ayrıca ara istasyonlardaki çeşitlilik bayanların hiç sıkılmadan uzun süre çalışabilmelerini sağlıyor. Rakiplerde yalnızca koşu karesi ile spor yapma olanağı bulunurken Shapes for Women’da koşu karesi, step tahtası, pilates topu ve pilates lastiği kullanılıyor. Ve tüm bu cihazların üyeler tarafından kullanımı sırasında antrenör birebir çalıştırıyor.

Hedef: Her kadın için hesaplı spor!

Spor salonlarına üye olmanın pahalı olduğunu düşünüp çekinen kadınlar için Shapes for Women çok hesaplı bir seçenek. Aylık olarak ekonomik ücretler karşılığında Shapes for Women hizmetlerinden yararlanmak mümkün.







Her mahalleye bir Shapes for Women…