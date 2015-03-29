Sporda dijital dönem



Bilgisayar, akıllı telefon, tablet bilgisayar veya akıllı televizyonların önünde ter dökmek… Uzmanlar, spor yapmak isteyenlerin artık teknolojinin imkânlarından daha fazla faydalandığını belirtiyor.

Doleitte danışmanlık şirketinin araştırmalarına göre, internet üzerinden spor yapanların sayısı giderek artıyor. Araştırmaya göre, Almanya'da 2014 yılı sonunda internette faaliyet gösteren spor salonlarının üye sayısı 64 bin 200 dolayındaydı.

Deloitte şirketinden uzman Karsten Hollasch, “Branş eğilimin farkına vardı, üye sayısı giderek artacak” diye konuşuyor. Kollasch, bu tür sanal spor salonlarına üye olanların ayda 15 euroyu gözden çıkarması gerektiğini belirtiyor. Bunun karşılığında üyelerin müşteriye özel fitness programları ve videolardan faydalanabildiğini söyleyen uzman, bu alana gösterilen ilginin giderek büyüdüğünü vurguluyor.

Uzmana göre, online fitness imkânları, yaklaşan fitness fuarı Fibo'nun da ana gündem maddelerinden biri olacak. 9-12 Nisan tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek fuara 116 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 700 firma, fuarda fitness dünyasındaki yenilikleri sergileyecek.