Sporcusu Koronavirüs'e yakalanan Rally Cycling takımı, Tur'dan çekildi

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tüm hızıyla sürerken, bir sporcusu korona virüse yakalanan Rally Cycling Takımı kendi isteği ile yarıştan çekildi.

Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve Yarış Direktörü Berat Alphan, Fethiye - Marmaris startından önce bir açıklama yaparak, “Çok sıkı sağlık önlemleri almamamıza rağmen bir sporcusunda Covid-19 vakası görülmesi üzerine Rally Cycling takımı turdan çekildi” dedi. Alphan’ın bu açıklamasından sonra ABD takımı sosyal medya üzerinden, “Görülen lüzum üzerine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndan çekildik, yapacak bir şey yok” mesajını paylaştı.

Turun kalan etaplarını da değerlendiren Berat Alphan, “Salgına rağmen bu turun startını verdik. Konya’dan Marmaris gelene kadar mükemmel etapları mükemmel finişleri geride bıraktık. Pazar günü Kuşadası’nda turumuz sonlanacak. Her şeyiyle mükemmel bir organizasyonu daha bitirmenin mutluluğu içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.