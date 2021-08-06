Sporcunun altın madalyasını ısırarak şaka yapan belediye başkanı özür diledi

Japonya’nın Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura, softbolda altın madalya alan sporcu Miu Goto’nun madalyasını ısırarak Covid-19 önlemlerine uymadığı için özür diledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Tokyo Olimpiyatları’nda softbol alanında altın madalyayı Miu Goto’nun alması üzerine kameralar önünde Goto’nun altın madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı Kawamura tepki çekti.

Judo alanında altın madalya kazanan Japon atlet Naoisha Takato, Belediye Başkanı’nın madalya ısırdığı görüntülerle ilgili “Videoyu izledim ve dişlerinin sesini duydum. Madalyamı, çizilmemesi için dikkatle saklıyorum. Goto’nun sakinliğini koruması ve sinirlenmemesi inanılmazdı. Ben ağlardım” dedi.

Belediye Başkanı Kawamura’ya başka atletlerin yanı sıra Japonya’nın en büyük araç şirketi Toyota da tepki gösterdi. Toyota, “Atlete yönelik saygı ve hayranlık hissedememesi talihsiz olmuş. Aynı zamanda enfeksiyon önlemlerine dikkat etmemesi de üzücü” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kawamura tepkiler üzerine televizyona çıkarak özür diledi. Kawamora “Belediye Başkanı olarak konumumu unuttum ve uygunsuz bir şekilde davrandım” dedi.

Koronavirüs salgını öncesi altın madalyaları ısırmak Olimpiyatlar’da yaygın bir şakaydı.