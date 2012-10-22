Sporcuları taşıyan otobüse 3 kurşun isabet etti

Erkekler Voleybol 1. Ligi takımlarından Gümüşhane Torul Gençlik takımının oyuncularını taşıyan otobüse, Yenişehir Belediyesi ile bu ilçede yaptıkları maç sonrası Mudanya'da kamp yaptıkları otele dönerken ateş açıldı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda otobüse 3 kurşun isabet etti.Gümüşhane Torul Gençlik takımı oyuncularını taşıyan Hüseyin Bakkal'ın kullandığı otobüsün camı, Mudanya'daki otellerine giderken Tepederbent mevkisinde kırıldı. Sürücü Bakkal, ne olduğunu anlamak için otobüsü durdurdu.

Camın kurşunla kırıldığını fark eden Bakkal, durumu jandarmaya bildirdi. Otobüsün camının atılan kurşunlarla kırıldığı tespit edildi. Gümüşhane Torul Gençlik takımı kafilesinde yer alanlar ifadelerinin alınmasının ardından kamp yaptıkları otele götürüldü.

Gümüşhane Torul Gençlik Başkanvekili Suat Bostan, yaptığı açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğini görmediklerini belirterek, ''Silahlı saldırı değil. Farklı yollara çekilmesine gerek yok'' dedi.

Kurşunun zeytinlik bir alandan geldiğini anlatan Bostan, şunları söyledi:

''Biz olayı birkaç dakika sonra fark ettik. Ama atışın ne şekilde geldiğini, kimin tarafından atıldığını bilmiyoruz. Kaza olmasını temenni ediyoruz. Sonuçta bunun içerisinde sporcular var. 2-0 galip galipken 3-2 yenilmişiz. Yenişehir'de bizi iyi karşılamışlar, hepsine teşekkür ediyorum. Buna yolda olan bir kaza diyelim. Farklı yollara çekilmesine gerek yok. Olabilecek şeyler bunlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımıza da bir şey olmadığı için Allah'a şükrediyorum. Yapacak bir şey yok. Artık bundan sonra iş güvenlik güçlerine kalmış. Kendileri bizi ve kamuoyunu bilgilendirirler.''