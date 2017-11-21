Sporculardan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

Uğur Demirok: \"Sade ufak bir özür ile de bunun telafisi olmaz\"

Melih Mahmutoğlu: \"Şahsın bir kez daha kendisine herhangi bir ekranda yer bulması, Türk basını ve kamuoyuna en büyük hakarettir\"

Semih Erden: \"Azıcık insanlığı olana bu ceza yeter de artar bile\"

Cedi Osman: \"Bosna Hersek, senin saflığını insanlıktan nasibini almamışlar kirletemez\"

Kenan Sipahi: \"Tek dilediğimiz malum şahsın adelet önüne çıkartılması\"

İSTANBUL,(DHA)

Beyaz TV\'deki programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı\'ya tepkiler sürüyor. Faal sporculardan Kütahyalı\'ya mesaj yollayan isimler şöyle;

UĞUR DEMİROK

Turk olduğum kadar Boşnak\'ım ve Boşnak olduğum kadar Türk\'üm. Ay yıldızlı formayı gururla giymekte olan bir Turk evladıyım. Ağzından çıkan kelimelerin ucunun nereye dokunacağını bilmeden sarf ediyorsun ve sonunda kimlerin incineceğini bilmiyorsun. Rasim Ozan Kütahyalı ağzından çıkanlar benimle birlikte tüm Boşnak halkının haklı tepkisine sebep olmuştur. Sade ufak bir özür ile de bunun telafisi olmaz ki en azından benim için olmayacaktır. Seni Affetmiyorum...

MELİH MAHMUTOĞLU: \"ŞAHSIN BİR KEZ DAHA KENDİSİNE HERHANGİ BİR EKRANDA YER BULMASI, TÜRK BASINI VE KAMUOYUNA EN BÜYÜK HAKARETTİR\"

Türk sporuna en ufak bir fayda sağlamayıp aksine gerilimle beslenen, muhtelif konularda yaptığı seviyesiz yorumlar ve süreklilik arz eden hareketleriyle bilinen bir şahıs, dün gece benim de içerisinde yetiştiğim ve her zaman bundan gurur duyduğum bölge halkını hedef alarak, iğrençlikte zirve yapan sözleri utanmadan sıkılmadan milyonlar önünde sarf etmiştir. Ne yazık ki bu tür şahıslar, hala basını kalkan kullanarak ekranlarda kendilerine yer bulmaktalar.

Ben bir Boşnak Türküyüm ve bununla gurur duyuyorum... Adını anmaktan imtina ettiğim bu şahsın bir kez daha kendisine herhangi bir ekranda yer bulması, Türk Basını ve kamuoyuna en büyük hakarettir. Konuyla ilgili değerli büyüklerimden hassasiyet rica ederim.

SEMİH ERDEN: \"AZICIK İNSANLIĞI OLANA BU CEZA YETER DE ARTAR BİLE\"

Konuşma insanlığın en sihirli iletişim aracı. Bir cümleyle \"Seni seviyorum\" da diyebilirsin, bir cümleyle savaş da çıkarabilirsin. Bu kadar sihirli olması, kullanırken ölçülü olma zorunluluğunu da beraberinde getirir. Allah insana iki kulak, bir ağız vermiş; iki kere duy, bir kere konuş diye, her aklına geleni söyleme diye. Bir de vicdan vermiş Allah insana; söylerken gideceği yeri düşün diye. Allah insana zeka bahşetmiş; düşün, tart, öyle konuş diye. Görünüşte insan, hakikatte safi cehalet olan Rasim Ozan Kütahyalı, bu cümlelerin tamamı sana. Sen yaptığın terbiyesizliği, Boşnak halkının kutsal bağımsızlık savaşıyla ve o savaşın kahramanlarıyla aynı cümleye girmeye çalışarak temizleyemezsin. Seni o temiz insanlar, o kahraman tarih arasına almaz çünkü. Sen çıkıp tüm insanlıktan özür dileyeceksin ve ait olduğun o insanlık dışı ruh halinle baş başa kalacaksın. Ben Boşnak\'ım, hayatım ay-yıldıza ve bu ülkeye hizmetle geçti. Ben seni affetmiyorum. Hiçbir zaman da affetmeyeceğim. Benim gibi binlerce insan var. Onlar da etmeyecekler. Azıcık insanlığı olana bu ceza yeter de artar bile...

CEDİ OSMAN: \"BOSNA HERSEK; SENİN SAFLIĞINI İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR KİRLETEMEZ\"

Tarihiyle, insanlığıyla, bağımsızlık mücadelesiyle, çektiği çilelerle gurur duyduğum güzel Bosna Hersek; senin saflığını insanlıktan nasibini almamışlar kirletemez. Sen kalplerimizin en temiz yerindesin, öyle kalacaksın.

KENAN SİPAHİ: \"TEK DİLEDİĞİMİZ MALUM ŞAHSIN ADELET ÖNÜNE ÇIKARTILMASI\"

Türk\'ü Boşnak\'tan, Boşnak\'ı Türk\'ten ayırmak mümkün değildir. En zor dönemlerde kader birliği yapmışlardır. Tarih buna tanıklık etmiştir. Bu çirkin ithamla güzel Boşnak insanlarının yan yana getirilmesi beni, ailemi, yakınlarımı ve tüm Boşnakları derinden üzmüştür. Yaşanan bu hadiseden sonra tek dilediğimiz malum şahsın adelet önüne çıkartılması ve bunun gibi ırkçı ifadelerin cezasız kalmamasıdır.

