Sporculara müjdeli haber

Özellikle futbolcuların sıklıkla karşılaştığı, spor yaşamlarının bitmesine neden olan menisküs ve ön çapraz bağ sakatlıkları diz cerrahisindeki gelişmelerle kısa sürede tedavi edilebiliyor.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Sarpel, diz ekleminin sportif aktiviteler sırasında fizyolojik sınırları zorlayacak biçimde çeşitli yüklenmelerle karşılaştığını söyledi.



Hastanelere başvuran yaralanmaların yüzde 10’unun sportif kökenli olduğunu belirten Prof. Dr. Sarpel, “Bu yaralanmaların yüzde 58’i ise dizde meydana gelen yaralanmalar. Yaralanmaların en çok görüldüğü spor dalları arasında ise futbol ilk sırada geliyor” dedi.



Prof. Dr. Sarpel, futbolculardaki yaralanmaların genelde hafif bükülü diz üzerinde, eklemin aşırı biçimde dönmeye zorlanması ile geliştiğini belirterek, “Menisküs yırtıkları bağ yaralanmaları ve kıkırdak sorunları bunlardan en önemlileri” dedi.



Sarpel, menisküs yırtıklarına Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ile rahatlıkla tanı konulabildiğini, ön çapraz bağ yaralanmalarının ise menisküse göre daha ciddi bir yaralanma olduğunu bildirdi.



Dizdeki bağ yaralanmaları sonrası gelişen sakatlıkların sporcuların aktif sportif yaşamlarını tehdit ettiğini anlatan Sarpel, “Yapılan araştırmalarda, spor yaralanmaları yüzünden aktif sportif yaşamlarını bırakmak zorunda kalan sporcuların yüzde 80’inde ön çapraz bağ yaralanması olduğu saptanmıştır” diye konuştu.



‘Korkulu rüya olmaktan çıktı’



Prof. Dr. Sarpel, uzun süre iş gücü kaybına yol açan bu yaralanmada erken tanı ve doğru yaklaşımla kayıpların büyük ölçüde azaltıldığını belirterek, şöyle konuştu:



“Muayene ve MR sonrası artroskopik tedavi yöntemleri ile artık kişiler sporu bırakmak zorunda kalmıyor. Daha önce sporcuların spor hayatının bitmesine neden olan menisküs ve ön çapraz bağ yaralanmaları diz cerrahisindeki gelişmelerle artık korkulu rüya olmaktan çıktı. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde, sporcular iyi bir rehabilitasyon sonrası kısa sürede tekrar spora dönebiliyor.”



(AA)

