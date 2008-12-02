Spor yeteneğinin şifresi sonunda çözüldü

Söz konusu şifreler DNA'daki ACTN3 adlı gende bulunurken, bilim insanlarına bu şifreleri çözmek kalıyor. Yapılan araştırma sonuçlarına göre ACTN3 geni ile atletik yetenekler arasında bağ bulunuyor. Elbette bu gen çocukların hangi sporu yapması gerektiğini net olarak söylemiyor. Ancak spor merkezli çalışmalar yapan Atlas Genetik'in yöneticileri, testin çocukların yetenekleriyle ilgili rehber sunabileceği fikrinde.