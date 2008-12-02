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Sağlık

Spor yeteneğinin şifresi sonunda çözüldü

Çocukların hangi spor türüne yatkın olduğu artık küçük bir genetik testle öğrenilebilecek.

02 Aralık 2008 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, çocukların hangi spor türüne yatkın olduğu, hangisinde başarılı olabileceği ya da hangisinden uzak durması gerektiği artık yapılacak küçük bir genetik testle öğrenilebilecek. Çünkü çocukların tükürüklerinden alınan DNA örneği, onların spor yetenekleriyle ilgili şifreleri içeriyor. 

Çocuklar haftada en az üç kez spor yapmalı

Bebeğiniz uzun mu olacak?

Söz konusu şifreler DNA'daki ACTN3 adlı gende bulunurken, bilim insanlarına bu şifreleri çözmek kalıyor. Yapılan araştırma sonuçlarına göre ACTN3 geni ile atletik yetenekler arasında bağ bulunuyor. Elbette bu gen çocukların hangi sporu yapması gerektiğini net olarak söylemiyor. Ancak spor merkezli çalışmalar yapan Atlas Genetik'in yöneticileri, testin çocukların yetenekleriyle ilgili rehber sunabileceği fikrinde.

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