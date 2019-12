Spor yazarlarının yorumları

Trabzonspor bu sezon üç büyüklerle oynadığı bir lig karşılaşmasında ilk kez Beşiktaş karşısında golü buldu ama ilk kez kazanamadı. Spor yazarları galibiyeti kaçıran tarafın Beşiktaş olduğu görüşünde. İşte spor yazarlarının karşılaşmaya ilişkin yorumlarından özetler:





Rıdvan Dilmen: Çok tempolu

Beşiktaş-Trabzon maçında İki büyük takıma yakışan, tempolu bir maç olduğunu kaydediyor.. Özellikle Beşiktaş’ın maç boyunca, deyim yerindeyse santra ile birlikte istekli, arzulu bir oyun ortaya koyduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Pres yapan, rakibe pas olanağı tanımayan bir görüntüdeydi. Çok tempolu oynayan Beşiktaş takımı ile sadece savunma yapan Trabzonspor takımı oyunun sonunu dengeli götürdüler. Trabzonspor kötü oynadığı bir maçı puanla kapattı. Beşiktaş çok iyi oynamasına rağmen kazanamadı.”



Erman Toroğlu: Hakkını alamadı

Trabzonspor’un bir puan alıp evine dönmesinin futbolun cilvesi olduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Mücadele eden Beşiktaş, hücum eden Beşiktaş, pozisyon üretmek isteyen Beşiktaş. Defans yapan Trabzonspor, oyun kuramayan Trabzonspor, pozisyon bulamayan Trabzonspor. İlk yarı iki defa gittiler biri gol oldu. Beşiktaş 20 defa geldi, golü bulamadı.”



Mehmet Demirkol: Skor, maçı anlatmıyor

Beşiktaş’ı Lucescu döneminden sonra ilk kez bu kadar güçlü gördüğünü kaydediyor. Sahanın her yerinde, her alanında rakibinden daha fazla olmayı, topu hızla çevirebilmeyi, rakibe top yaptırmamayı ve her yoldan kaleye gitmeyi başardıklarını vurguluyor. Bu oyunu izledikten sonra Beşiktaşlıların ileriye umutla bakabilecek sinyaller gördüklerine emin olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “ Bu standardı birkaç maç devam ettirebilirlerse hem şampiyonluk şansları yeniden canlanacak hem de önümüzdeki seneye umutla bakmak mümkün olacak. Trabzonsporlular da oyundan endişe edebilirler. Ancak başta söylediğim gibi bu oyunla bile İnönü’den puan çıkarabiliyorsan şampiyonluk çok uzak değil.”



Gürcan Bilgiç: Nefesler isyan etti

Beşiktaş’ın beraberlik golüne erken kavuşsa, maçı da kazanabileceğini kaydediyor. Böylesine büyük eforu sarf eden her takım gibi nefeslerinin isyan ettiği anlarda eşitliğe kavuştuklarını belirtiyor. Ayrıca sınırlı kadrosuna rağmen Trabzonspor'un saygı duyulacak performansını da alkışlamak gerektiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Onlara gereken en az ‘bir puan’dı. Üç'ün çevresinde dolaştılar, en az hata ile maçı sürdürmeye çalıştılar. Duran toptan gol yemeleri ise gecenin ironisiydi. İki takımı da hak ettikleri yere koyarken, bir an bile susmayan Beşiktaş seyircisi ile mükemmele yakın yönetim gösteren hakem üçlüsünü de unutmamak gerekir. Lig'in daha uzun bir yolu var ve her an her şey olabilir.”



Sergen Yalçın: Koskoca 45 dakika çöpe gitti

Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğüne, futbol bilgisine ve şansına inanan biri olduğunu ama bu kadar çok hata yapmasına bir türlü anlam veremediğini kaydediyor. Denizli’nin elindeki takımı verimli kullanamadığını ifade ediyor ve ekliyor: “Konya’da yüzde 100 Nobre ile başlaması gerekirken, Bobo’yu oynattı, 2 puan kaybettiler.. Dün de mutlaka kazanılması gereken bir maç olduğu için Bobo-Nobre ikilisinin ilk 11’de çıkmasını bekliyordum.. Trabzon Umut-Gökhan-Yattara ile oynarken, Beşiktaş gol umudunu bir tek Nobre’ye bırakmıştı.. Büyük hata.. Kimse bana bunu anlatamaz.. Bu yüzden 45 dakika çöpe gitti.. Trabzon bir gol atıp üstüne yattı, Beşiktaş çok bastırdı ama beraberlik golü gecikti.. Yusuf’u devre arasında değiştirmesi de zaten bu hatasını gördüğünü gösteriyor..”



Atilla Gökçe: Ligi bırak, kongreye bak!

Beşiktaş’ın Trabzonspor karşısında sadece heves etmekle sınırlı bir mücadele sergilediğini, inat ve ısrarla havadan kullanılan ve hemen her defasında kaleci Sylva ile önündeki, iki yıkılmaz kuleden dönen topları konuklarına kaptırdıklarını belirtiyor. Yoğun, çözümsüz ve bıktırıcı biçimde sonuç üretmeyen ataklarıyla konsantrasyonlarını kaybettiklerini ifade ediyor ve ekliyor: “Denizli açısından skora bakarsak... Hayal kırıklığı serisi sürüyor. 26. hafta yaklaşıyor. Ama tren yavaş yavaş kaçıyor. Beşiktaş’ın iddiası soğuyor. Hedefi uzaklaşıyor.Neyse yönetim memnundur yine...Süleyman Seba Tesisleri açıldı, Mali Kongre’den de ‘ibra kararı’ çıktı ya... Gerisini boşverin!”



Turgay Şeren: Ersun Yanal istediğini aldı

Ersun Yanal'ın Trabzonspor'unun Beşiktaş karşısında çok akıllıca oynadığını kaydediyor. Trabzonlu futbolcuların, kendi yarı sahasından çıkıp, Beşiktaş'ın üzerine gitmedikleri için Siyah-Beyazlı oyuncular kendi yarı sahalarında çok az bulunduklarının altını çiziyor ve ekliyor: “Topu alan Trabzon yarı sahasındaydı ama gol kornerden geldi ve Bobo attı. Beşiktaş, Trabzon'dan çok daha iyi oynadı ve gol aradı. Ancak sen ne yaparsan yap, bazen istediğini elde edemezsin futbolda.”



Sanlı Sarıalioğlu: Bobo-Delgado farkı

Beşiktaş mutlak kazanması gereken bir maçta oyunun yarısını iyi kullanmayarak kendi çukurunu kazdığını kaydediyor. Beşiktaş’ın Bobo ve Delgado ile oyunu hemen tek kaleye dönüştürdüğünü ifade ediyor ve ekliyor: “Trabzon sadece Beşiktaş'ı nasıl durduracağının hesaplarını yaptı. Bastıran, gol arayan ev sahibi Beşiktaş'tı. Ama ilk yarı çöp kutusuna atılmıştı. Böylesine önemli derbilerde 45 dakika nasıl boşa harcanır? Bunun hesabını Denizli katiyen veremez.”