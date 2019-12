Spor yazarlarının maç yorumları

Rıdvan Dilmen

Şahane Maç



Kaybedeceği hiçbirşey olmamasına rağmen Ankaraspor’un kazanmak ve güzel futbol adına her şeyi yaptığını, kaybedecek çok şeyi olan Beşiktaş’ın da zor geçmesi beklenen maçta hem iyi oyunla hem de Mustafa Denizli’nin doğru tercihleriyle kazanmasını bildiğini söylüyor ve ekliyor: “Sonuçta çok keyifli bir maç izledik. Beşiktaş son üç haftaya girilirken büyük bir avantaj yakaladı.” (Milliyet)



Erman Toroğlu

Kadro farkı



Sivasspor’un üç topu direkten dönmesine rağmen kötü oynadığını, bu sonucun da Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcuların garip konuşmalarından dolayı kestirildiğini söylüyor. Bu sonuçtan sonra Sivas’ın havlu attığını belirtirken dünkü Beşiktaş’ın, dünkü Sivas’a göre şampiyonluğu çoktan hak ettiğini vurguluyor ve ekliyor: “Can derdinde olmak başka, rahat oynamak başka. Sivasspor, Beşiktaş ve Büyükşehir Belediyespor ölüm kalım savaşında. İkisi şampiyonluk, üçüncüsü düşmeme derdinde. Ligin rahat takımlarından Ankaraspor’da görüntü lay lay lom. Böyle olunca da Beşiktaş’ın işi daha kolay oldu.” (Hürriyet)



Ahmet Çakar

Sonunda başardılar



Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Beşiktaş’ın bu hafta nasıl oynayacağının merak edildiğini ancak iyi bir oyunla ve Sivas’ın son haftalardaki çöküşüyle lider olmayı başardığını söylüyor ve ekliyor: “Şu bir gerçek ki, ligimizde fikstür avantajı denen bir şey artık yok. Her hafta her şey sil baştan değişebiliyor. Şu anda lider Beşiktaş. Bu tablo sezon sonu için de büyük avantaj ama daha her şey bitmedi.” (Sabah)



Mehmet Demirkol

Yoruldular



Galatasaray-Ankaragücü maçıyla ilgili olarak Galatasaray’ın hem defansa hem de hücumda çok güzel bir oyun oymasına rağmen tek golle yetindiğini, Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın oyuncu tercihlerinin yanlış olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Tabii hakkını yemeyelim belki de Karaman, Meksikalı’yı Jaba’yla birlikte, Galatasaray’ın fizik olarak düştüğü dakikalara saklamak istemiş ama Bouzid’in erken kırmızı kartı planları bozmuş olabilir. Eğer böyleyse söylenecek bir şey yok. Galatasaray’ın gerçekten yorulup ilk yarıdan çok farklı oldukça kopuk oynamaya başladığı dakikalarda oyunda olan ikilinin çok fazla etkili olmayışı da sanırım bundan. Yani 40 dakika 10 kişi oynayan takımlarının da fazlasıyla yorulmuş olmasından.” (Milliyet)



Ömer Üründül

Hatalı seçimler



Bülent Uygun hatalı 11 seçimi ve takımın farklı bir anlayışla oynamasının Sivasspor’un şampiyonluk yarışında yara almasına sebep olduğunu belirtiyor. Buna karşılık can derdindeki Büyükşehir Belediye’nin de büyük mücadele örneği verdiğini belirtiyor ve devam ediyor: “Rakibin ilk yarıdaki taktik ve takım tertibi hatalarını iyi değerlendirerek iki gol buldular. Sonra da pozisyonlara girdiler. İkinci yarıda ise yoğun baskıda sadece kalelerini savunmak durumunda kaldılar. Şans faktörü de yanlarında olunca zoru başardılar.’ (Sabah)



Gürcan Bilgiç

Sivas kaybetti ama daha bitmedi



Sivasspor’un son haftalardaki düşüşten kurtulmak için İstanbul Büyükşehir Belediye’yi çıkış yolu olarak gördüklerini ancak Belediye’nin Sivas’a ders verdiğini vurguluyor. Kimsenin beklemediği anda ilk kez yenilen Sivas’ın bunu liderliği kaybederek ödediğini söylüyor ve ekliyor: “Rakipleri; Beşiktaş ve Trabzonspor'un haftalar önce yaşadığı tecrübelerin tadına ilk kez vardı. Kalan maçların az ama ligin daha çok uzun olduğunu en iyi onlar biliyor. Sezon bitene kadar liderin yine değişeceğini göreceğiz. Son haftaya kadar da kimin şampiyonluğu olacağını bilemeyeceğiz.” (Sabah)



Altan Tanrıkulu

Güiza kaldı



Fenerbahçe’nin üç yıl önce Denizlispor ile beraber kalması sebebiyle şampiyonluğu kaybettiği için bu maça daha motive çıktığını ancak ilk 45 dakikada geçen haftaki görüntüden çok uzakta olduğunu söylüyor. Güiza’nın attığı golle gelecek sene için takımda kalmayı garantilediğini, Fenerbahçe için çok önemli bir futbolcu olan Alex’in kritik maçlarda kötü oynadığını belirtiyor ve ekliyor: “Bu kadar önemli bir oyuncunun, takımın beyni, kalbi, yıldızı, kaptanı sezonun en kritik dönemlerinde, en kritik maçlarında yoksa şapkanızı önünüze alıp düşünmeniz gerek… Gelecek sezon Alex takımın ‘her şeyi’ konumuna getirilmemeli. Formda ve iyiyse oynamalı. Gücünden ekonomik olarak faydalanmalı.” (Hürriyet)



Hakkı Yalçın

Kişisel gece



Fenerbahçe maçının iddiasız olmasıyla sebebiyle heyecansız, tatsız tuzsuz geçtiğini belirtiyor. Gözlerinin Beşiktaş maçını aradığını, Fenerbahçeli futbolcular kadar coşkuyu bu kadar çabuk eskiden başka bir takım olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Dün gecenin taraftar için önemi daha büyüktü. Onların maziden kalan küçük bir hesabı kapattığını söyleyebiliriz. Çünkü onlar sadece gecenin çaresiz misafiri olarak görünmedi. Ligde de misafir gibi duruyorlar.” (Takvim)



Uğur Meleke

Daha fazla mutlu adam



Trabzonspor’un 8 ayda iki maç dışında hiçbir rakibine birin üzerinde fark atmadığı halde son 1 ayda 4 ayrı takımı iki ve daha fazla farklı yendiğini belirtiyor. Kocaeli takımının maçta olmasına rağmen şehrin takımdan önce ligden düştüğünü söylüyor. Trabzon’da göreve getirilen Ahmet Özen’in Trabzon’a daha fazla mutluluk kattığını vurgulayarak devam ediyor: “Stoperde daha mutlu olduğunu söyleyen Tayfun stoperde... Belçika’da orta sahanın ortasında oynayan Colman, Türkiye’de de göbekte. Üçlü hücumda koordineli çalışamayan Gökhan ve Umut, alışkın oldukları gibi klasik ikili santrfor oynuyor. Belki de bu sayede bu sene ilk kez ikisi bir arada iki maç üst üste skor buluyorlar. Evet, Hüseyin maç öncesi yapılan ortada sıçan idmanı dahil bir tane ileriye olumlu pas atamıyor. Evet, Serkan sola, Ferhat ilk 11’e alışamadı. Evet, Yattara hâlâ arşiv görüntüleri nedeniyle sahada kalıyor. Ama daha fazla mutlu adam, 2 maçta 6 puana yetti. Bakalım kalan 9 puana yetebilecek mi?” (Milliyet)



Osman Tanburacı

Hakem Aslanboğa(n)



Hakem eleştirmeyi sevmediğini ancak Galatasaray-Ankaragücü hakemi Suat Aslanboğa’nın yanlış kararıyla maça gelen seyirciyi sinir ettiğini söylüyor. Galatasaray’ın yakaladığı fırsatları atsa ilk yarıda 6-0 öne geçecek kadar iyi oynadığını ancak akıl almaz gollerin kaçtığını vurguluyor ve ekliyor: “Lincoln ve Arda sanat yaptılar, Ayhan ve Hakan Balta onlara eşlik etti. Arda her top alışta Ankaragücü defansını ipe dizdi, Lincoln harikalar yarattı. Şiir gibi oynadılar. Galatasaray'ın hücum futbolu maç boyu seyredeni büyüledi. Kayseri Stadı'nın mükemmelliği iyi top oynamak isteyen Galatasaray'ı coşturdu. Bouzid'in atılmasıyla on kişi kalan Ankaragücü de zaman zaman aksayan Galatasaray defansını zorladı ama gecikmiş hareketler gol atmalarına mani oldu.” (Yeni Şafak)



Selçuk Yula

Darısı finale



Fenerbahçe’nin bir yanda kupa maçını bir yandan yenilgilere bir tane daha eklememek için bu maçı düşündüğünü, Denizlispor’un ise tüm hatlarıyla kapanarak Fenerbahçe’nin oyununu bozmak istediğini belirtiyor. Futbolcuların sezon sonu yaklaşırken iyi oynamaya başladığını söylüyor ve ekliyor: “Taraftarlar, ‘Darısı çarşambaya’ diyorlardı. Olabilir ama büyük silahlar dediğimiz, Semih, Deivid ve Alex eski güzel günlerini hatırlarlarsa...”



Kemal Belgin

Arda gelince…



Galatasaray’ın, Kayserispor maçına Sabri dışında ideal kadrosu ile çıktığını; Arda’nın da takımı katılımı ile Lincoln’ün performansının artış gösterdiğini söylüyor ve devam ediyor: “Sonuçta doğru takım, oyunun içindeki doğru değişiklikler, Bülent Hoca‘ya daha önceki yanlışlarının da sanki aynadaki yansıması oluyordu. Bir Avrupa kupasına gidebilmek için verilen mücadele, ligde tutunmaya çalışmaya, prim tanımadı desek yeridir.” Türkiye



Levent Tüzemen

Pabuç pahalı!



UEFA Kupası'na katılmanın tehlikeye girmesi ile Galatasaraylı futbolcular hemen ciddiyete büründüğünü; Arda’nın da takıma katılımının Galatasaray’ın oyun düzenine önemli katkı sağladığını vurguluyor ve devam ediyor: “Arda'nın Galatasaray için "Olmazsa olmaz" bir oyuncu olduğu Ankaragücü maçında yine ortaya çıktı. Eğer Arda 3 maç ceza almasaydı Galatasaray bugün şampiyonluk yarışının içinde olurdu. Arda'ya önerim; sen hem lider hem de yıldız oyuncusun. Örnek de olmalısın...” Sabah



Ercan Saatçi

Bana ha!



Fenerbahçe’nin, Denizlispor maçından önce intikam yeminleri ettiğini ve 3 sene önce kendilerini şampiyonluktan eden yeşil-siyahlıları yenerek, küme düşmelerini sağlamayı amaçladıklarını söylüyor ve devam ediyor: “Geçen hafta yazımın başlığı daha önce nerelerdeydiniz… Denizli’yi küme düşürmekle, üç yıl önceki şampiyonluk ve kaybedilen saçma sapan puanlar eş değerde mi yani?” Hürriyet



Erdoğan Şenay

Sadece üç puan



Fenerbahçe’nin Denizli karşısında sıradan bir yarışma havasında oynadığını, liderle puan farkı bu kadar açılmışken başka da bir şey beklenmeyeceğini söylüyor ve ekliyor: “gol üretmekten uzak olsa da dün bir hayli top çevirerek en azından iyi bir saha içi çalışması yapan sarı-lacivertli kadro Güiza’nın ayağından bir sayı yakaladı da sonuç olarak üç puanı kapabildi. Bu sezon böyle işte... Son yılların en berbat puan kayıplarıyla her hafta yüzleşmek zorunda kalan sarı-lacivertli takımın tek umudu çeyrek asırdır hasret kaldığı kupayı sahiplenmek.” (Milliyet)



Alaattin Metin

Sahadaki yalnız adam



Fenerbahçeli futbolcuların takım arkadaşları Güiza’nın oyununa ayak uyduramadıklarını; Deivid’e gösterilen hoşgörünün, Güiza’ya gösterilmediğini vurguluyor ve devam ediyor: “İstikrarsız Fenerbahçe'de sahadaki futbolcuda da, tribündeki seyircide de hava kalmamış.. Herkes kupa maçını bekliyor.. Oynansın, bitsin de tatile gidelim havasındalar..

Denizlispor maçında oynanan kötü futbola, biraz Alex oyuna girince heyecan getirdi.. O da buzun üzerine yazı yazma gibi iki dakika da kaybolup gitti.. Akılda bir tek Güiza'nın attığı gol ve skor kaldı..” Akşam



Ali Sami Alkış

Kendi kuyusunu kendi kazıyor!



Sivasspor’un, şampiyonluk yaklaştıkça zorluk derecesi artan maçlara karşı deneyim eksikliğinin, başını derde soktuğunu söylüyor ve ekliyor: “Başkan Odyakmaz, ‘Sivas’ı şampiyon yaptırmazlar’ demişti. Doğru söylüyor, ben de aynı şeyi savunuyordum. Ama Sivas’ın şampiyonluğunu, başkası değil kendisi engelliyor. İki haftadır kaybediyorlar. Yenile yenile kimse şampiyon olamamıştır.” Star



Tanju Çolak

Hedef en azından UEFA!



Kadir Has Stadı'nın ölçülerinin büyük olmasının G.Saraylı oyuncuların boş alan bulmasına yardımcı olduğunu; bununla birlikte G.Saray’ın defans bloğunu orta alana yaslamasıyla ataklardaki yardımlaşma ve gol pozisyonlarında artış görüldüğünü vurguluyor ve devam ediyor: “Bu galibiyet G.Saray'a moral oldu. Kalan maçlarda G.Saraylı oyuncular iyi oyunlarını sürdürüp UEFA'ya katılmayı kendilerine hedef koymalılar.” Bugün



Atilla Gökçe

‘Eyvah lider olduk!’



Ankaraspor karşısında Beşiktaş, zaman zaman mental yükün ağırlığıyla baş edemediğini; o nedenle Ankaraspor’a her zamanki gibi pozisyon verdiklerini, savunmada kademe hatalarına düştüklerini söylüyor ve orta alanda istedikleri gibi pas trafiği oluşturamadıklarını vurguluyor ve devam ediyor: “Toraman’ın korner sonrası gelişen pozisyonda attığı gol, Beşiktaş için bir anlamda kalk borusuydu. Tello ve İnceman’ın katılmasıyla enerjisi bir ölçüde tazelenen Beşiktaş, sonunda Bobo’ya bile gol attırarak, Tello ile noktaladı ve zirveye kondu.” Milliyet