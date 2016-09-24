Spor yazarları yorumladı: Derbiyi kim kazanır?

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takımın da 10'ar puanı var ama spor yazarları ev sahibi Beşiktaş'ın kazanmaya daha yakın olduğu görüşünde.

Fanatik gazetesinden Mehmet Demirkol, "Öne geçerse Kartal, 0-0 giderse Aslan" görüşünde. Demirkol, şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Beşiktaş Vodafone Arena açıldığından bu yana evinde 3 golden az atmıyor. Galatasaray da son 15 maçtır her deplasman maçında gol yiyor (toplam 30 gol). Buradan bakıldığında Beşiktaş net favori. Öte yandan Galatasaray ligin en iyi atanı ve tutanına sahip. 6 isabetli şutundan 4 gol çıkaran Eren Derdiyok... ‘Haksız rekabet’ Muslera’yı ise anlatmaya gerek yok aslında. Ancak illa gerekiyorsa 2007’den bu yana en az gol yediği lig başlangıcını yapan Galatasaray’ın kalecisi, Karcemarskas’tan sonra en fazla kurtarış yapan 1 numara. Buradan bakıldığında iş dengeleniyor."

"Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam hemen öne geçmek isterim" diyen Demirkol "Bu maç 0-0’da gittiği sürece Galatasaray’ın tecrübeli oyuncularının her an takımlarını maça ortak edebilecekleri, skorboardu değiştirebilecekleri bir derbi olacak. Bu anlamda Sneijder-Eren bağlantısı direkt belirleyicidir. Beşiktaş öne geçerse oyun merkezinin ileri taşınması ev sahibini net favori yapar. Galatasaray için bunun altından kalkmak kolay olmaz. Yani özetle; ben Şenol Güneş olsam hemen maçın başında öne geçmeyi isterim. Konuk ekip içinse durum farklı. Bay Riekerink olsam 85’de 1-0 öne geçmek isterim (4 maçın 3’ünde 89’dan sonra gol attılar)" ifadelerini kullanıyor.

Ali Gültiken: Beşiktaş doğal favori

Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Ali Gültiken'e göre şampiyonluğun yarattığı özgüven, maçın sahasında oluşu, taraftarlarının motivasyonu, oyun disiplini ve etkili hücum organizasyonları Beşiktaş’ın doğal favori olmasını sağlıyor. Yeni gelen Talisca, Caner ve iki Gökhan’ın kattığı iç zenginlik de galibiyet adına önemli bir faktör.

Gültiken'e göre maçın kader adamları Talisca veya Oğuzhan olur. Maçtaki en kritik eşleşme de Bruma ile Caner arasında gerçekleşir.

Gökhan Zan: Galatasaray ortayı almalı

Kariyerinde her iki takımda da oynayan Gökhan Zan orta sahaya dikkat çekiyor ve Galatasaray'ın topa daha fazla sahip olması gerektiğini ifade ediyor:

“Süper Kupa’da rakibini deviren G.Saray’ın karşısında bu kez kadrosu ve oyun kalitesi daha yüksek bir rakip var. Cimbom topa ne kadar fazla sahip olabilirse o kadar avantaj. Oyunu orta sahada kilitleyebilmeli. Eğer Beşiktaş, orta sahayı çabuk geçerse, çok rahat goller bulabilir."

Gökhan Zan "Eğer Beşiktaş, orta sahayı çabuk geçerse, çok rahat goller bulabilir. Tutkulu taraftarı, etkili bekleri ve pasör orta sahasıyla tüm yollardan gol bulabilir. Bu nedenle G.Saray, öncelikle savunmada sağlam kalmalı. Beşiktaş’ın akınlarını olgunlaştırmasına izin vermeden topu kazanmalı. Bu topları da Bruma ve Eren ile buluşturduğunda Beşiktaş’ı rahatsız edebilir. Bruma’yı sol kanatta yani Kartal’ın Beck ya da Gökhan ile savunacağı kanatta oynatmak bence daha mantıklı bir tercih olur.” diyor.

Eski milli futbolcuya göre maçın kader adamı Bruma olabilir. Marcelo ile Eren eşleşmesi çok kritik.

Metin Tekin: Beşiktaş favori

Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Lig TV yorumcusu Metin Tekin de "Tabii ki artık derbilerde iç sahada oynayan takımların, diğer şartlar ne olursa olsun hep avantajlı durumda olduğunu söylüyoruz. Bu derbi, net performansların henüz sahaya yansıyamadığı erken bir derbi... Ben de bu derbide Beşiktaş'ı favori olarak görüyorum. Ama Beşiktaş'ı sonuca göre değil, oyunu ele almada favori görüyorum. Neden favori olarak görüyorsunuz diye soracak olursanız, birincisi geçen senenin şampiyon. İkincisi kadrosunu son derece güçlendirdi ve alternatifli bir takım kurdu. Ve son olarak da ilk 4 haftalık periyoda baktığımızda ortaya koyduğu performans, Beşiktaş'ı öne çıkarıyor" görüşünde.