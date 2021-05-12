Spor yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi: İddia ediyorum, tüm hafta Zalad'lı yıllar konuşulacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son haftaya girilirken, lider Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilmesiyle Galatasaray da şampiyonluk potasına girdi. Spor yazarları, müthiş heyecana sahne olan şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

İşte spor yazarları ve 39. hafta değerlendirmesi...

Erman Toroğlu: Sergen Yalçın dümeni Fatih Terim'e kaptırdı

Uzun yıllardır bu tarz bir şampiyonluk yarışı görmedim. Belki bir mucize olacak ve Galatasaray şampiyon olacak ki o mucizeye yakın anda sarı-kırmızılılar.

Ama gerçeklerden kaçamazsınız. Sergen'in elindeki kadroyla verdiği mücadele ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarıyla yaptığı mücadele aynı değil. Sergen'in bu kadroyla buralara gelmesi bile büyük başarı. Oyunun ilerleyen dakikalarında oyuna sokacak, ilk 11'de oynayan, girdiği zaman da çıkanı hissettirmeyen oyuncusu kenarda yok. Ama G.Saray yedek kulübesi ile F.Bahçe'de tonla oyuncu var. Öyle veya böyle Karagümrük eksik kalmış ve sen 1-1 yapmışsın, artık orada puana oynayacaksın. Oyunu soğutacaksın, defansta hata yapmayacaksın. Bu işler satranç gibidir. Beşiktaş'ın son dakikalarda yediği gollere bakın, bir de rakiplerinin attığı gollere. Her şey teknik adamdan beklenmez. Saha içinde de lider olacak ve böyle bir maçta 38'lik Atiba bence çok arandı. Eğer Galatasaray şampiyon olursa Beşiktaş altın tepside Galatasaray'a şampiyonluğu sunmuş olacak.

Ahmet Çakar: Korkunç bir lig izledik

Dedik ya korkunç bir lig izledik başından sonuna kadar. Sadece 1 hafta kaldı. Fenerbahçe büyük bir ihtimalle hem şampiyonluğu hem de ikinciliği kaybetti.

Peki kim şampiyon olacak? İşte bu sorunun cevabı çok zor. İddia ediyorum, tüm bu hafta benim de hakemlik yaptığım yıllar olan Zalad'lı yıllar konuşulacak.

Aradaki averaj farkı 2, fakat fazla gol atan Beşiktaş. Dolayısıyla Beşiktaş İzmir'de Göztepe'ye karşı kazandığında, Galatasaray'ın Malatya'yı Beşiktaş'tan 3 gol fazla atarak yenme zorunluluğu var. Kolay mı? Değil ama zor da değil. Maç İstanbul'da ve rakip ununu sermiş Malatyaspor. Bekleyeceğiz, izleyeceğiz

Uğur Meleke: Tarihi bir futbol akşamı

Her detayıyla tarihi bir sezon yaşıyoruz. 32 yıl sonra ilk kez ligde tek sayıda takım var, puan tablosunu takip etmeyi güçleştirdi bu durum.

Bir sezonda 306 maç oynuyorduk, bu yıl 8 aya 420 müsabaka sıkıştı. Ligde 21 takım olması son haftalarda hedefsiz ekip sayısını çok artırabilirdi. Neyse ki 41’inci haftaya sadece 5 hedefsiz takımla girdik. O da dünkü 10 maçın 9’unu değerli hale getirdi. Premier Lig’de, Bundesliga’da son haftalardaki maçları izleyip hep özenirdik herkesin çatır çatır top oynamasına. Dün, “İşte Süper Lig bu” diyebileceğimiz türden çatır çatır bir futbol akşamı yaşadık gerçekten.

Şansal Büyüka: Mucizeye yarım adım var

Türkiye, Beşiktaş‘ı şampiyon ilan etmişti. Haksız da değildi. Ama Fatih Terim‘in, “Biz bitti demeden bitmez” alışkanlığı güncelliğini korudu. Fatih Hoca, umudun “entübe hasta” kadar az olduğu dönemlerde bile “bitti” demedi. Demek ki bir bildiği vardı, pes etmedi.

Kendi adıma söyleyeyim, “% 90 Beşiktaş, % 10 mucize” diye yazıp söyleyenlerden biriyim. Çoğu insan gibi... Şimdi bitime bir maç kala, Beşiktaş sermayeyi yedi bitirdi. Aradaki gol averajı sadece 2‘ye indi.

Beşiktaş bu şampiyonluk gerilimi ile Göztepe deplasmanında kazanabilir mi? Kazanırsa, iki gollük averajı koruyacak skoru alabilir mi? Üstelik Galatasaray kendi sahasında Malatya ile oynayacak. Düşme tehlikesinden kurtulan, ununu eleyip eleğini asan, rahatına ve huzuruna kavuşan Malatya ile...

O zaman mucizeye yarım adım var. Sadece yarım adım... Kabul edelim ki, dün akşam alınan sonuçlar, Galatasaray takımına şampiyon olsun diye, bir Galatasaraylının bile yapamayacağı büyüklükte ikramlar oldu.

Cem Dizdar: Beşiktaş tedirginlikten nasıl sıyrılacak?

Nasıl gol atacağı belirsiz olan Karagümrük aut atışında dahi topu kalesine yakın tuttukça Beşiktaş rakibini iyice ablukaya aldı. Bu ablukada başrol, De Souza yerine Necip Uysal’ındı ama yetmedi. Az adamla efektif çıkan Karagümrük, N’Sakala’nın ikinci yerleşim hatasından ikiyi attı.. Ve Beşiktaş’ın korktuğu oldu...

Bu ‘gürültüsü büyük, oyunu küçük Süper Lig’ en azından belirsizliğin getirdiği heyecanı son maça taşıdı!.. Bakalım ligi kendi zor şartlarında buraya kadar getiren Beşiktaş, tedirginlikten nasıl sıyrılacak ve İzmir’de Göztepe karşısında neler yapacak?

Güntekin Onay: Avuçlarının içinde tuttuğu şampiyonluk ipi artık ellerinde değil

Dünkü sonuçları gördükten sonra cumartesi günü her şey olabilir. Beşiktaş, kazanmak zorunda ancak gördük ki her maç çatır çatır oynandı. Kimsenin 3 puanı cebinde değil. Gerek Malatya, gerek Göztepe ikisinin de gereken mücadeleyi ortaya koyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sakin olan biraz da şanslı olan ipi göğüsleyecek.

Şu bir gerçek ki Beşiktaş, avuçlarının içinde tuttuğu şampiyonluk ipi artık kendi ellerinde değil. Siyah beyazlılar kazanıp Galatasaray’ın alacağı skoru bekleyecek. Beşiktaş’ın 2 gol avantajı var ve Galatasaray ile karşılaşacak Malatya takımı son 9 maçının hiçbirinde kalesinde 2 gol görmedi. Cumartesi günü hiç tanık olmadığımız bir lig finaline daha tanık olacağız.