Spor yazarları 0-0'lık derbiyi değerlendirdi: Dün gecenin kaybedeni Galatasaray, kazançlısı Fenerbahçe

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 0-0 biten karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları, derbi maçta kalitenin olmadığına dikkat çektiler. Erman Toroğlu, maçın kazananının Fenerbahçe, kaybedeninse Galatasaray olduğunun altını çizdi.

Spor yazarlarının 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı değerlendirdi. İşte onlardan bazıları...

Mehmet Demirkol: Kalite farkı yaratan pek kimse yoktu

"Fenerbahçe henüz bir takımdan ziyade bir karma. Yeni kurulmuş değil, kurulmakta olan bir takım. Bu aşamadaki bir takım için savunma seviyesi çok yüksek. Zaman zaman oluşan kaçaklarda da Altay kritik kurtarışlarıyla direnç noktası oluşturdu. Öte yandan henüz kurulmakta olan bir takım ama oyuncu kalitesi yüksek.



Bu kalite seviyesinin altnda bir hücum gücüydü dünkü. Bu gelişir. Geliştikçe de Erol Bulut daha cesur hamleler yapar. Ama o güne kadar Bulut, taraftarı heyecanlandıracak icatlara girmeyecek belli ki. İki taraf için de eksik kalan oyunda bireysel performanslara bakmak lazım. Valencia, Ozan, Lemos ve Altay Fenerbahçe’de, Luyindama ve Taylan ise Galatasaray’da ekstra enerji ortaya koyanlardı. Kalite farkı yaratan pek kimse yoktu."

Ahmet Çakar: Dün gecenin hayal kırıklığı Galatasaray

"Tartışmasız dün gecenin hayal kırıklığı Galatasaray. Orta saha ve forvet sahada hiç yoklar. Taylan enerjik görünse de gereksiz işler yapmaya çalışırken top kaptırdı ki inanılır gibi değil. Taylan'dan ilerisi bomboş.



Arda, Feghouli, Belhanda, dolayısıyla Falcao, bunlar sahada var mıydı, yok muydu belli değil.

Garip bir maç oldu. Her iki takım da ama özellikle Fenerbahçe, orta sahayı çok rahat geçtiler. Basketbol gibi adeta. Bir bakıyorsunuz Gustavo topu kapıyor, 30 metre sonra top atıyor, Thiam ya da Valencia G.Saray ceza alanı içindeler. Bu sefer bunlar topu kaptırıyor, bir bakmışınız top F.Bahçe ceza sahası civarında."

Uğur Meleke: Dağ fare doğurdu

"Maalesef uzunca bir süredir Galatasaray-Fenerbahçe derbileri böyle... Kaygılar umutları bastırıyor, sahadaki ana plan hep kontrol duygusu oluyor. Bu maçla ilgili ‘dağ fare doğurdu’ diyemiyorum, zira bir dağ beklentim de yoktu bu kez! Son 11 derbinin 7’sinin berabere bitmesi kesinlikle tesadüf değil."

Erman Toroğlu: Dün gecenin kaybedeni Galatasaray, kazançlısı Fenerbahçe

"Sarı-lacivertliler doğru oynadılar, iyi şeyler de yaptılar. Daha iyisini de yaparlar mıydı? Yüzde 100 yapacaklardır. Fenerbahçe ceza alanına daha fazla girdi gözüktü ama Galatasaray kalecisi Fatih, yere yatmadan maçı bitirdi.



Dün gecenin kaybedeni Galatasaray, kazançlısı Fenerbahçe'dir. Bunda da Terim'in payı büyüktür. Seyirci de olmayınca maç tatsız tuzsuz oynanıyor zaten. Futbolcular da birbirlerine fazla kasıtlı hareketler yapamıyorlar, yapmıyorlar. Çok sarı kart oldu. Zaten sarı kartların adedine baktığımızda Galatasaray takımında yük bazı futbolculara fazla bindiği için onlar sarı kartı fazla gördüler."