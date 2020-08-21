Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç'un Semih Özsoy'a volesi boşa gitmiş ve yere düşmüş

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifasının ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İstifanın perde arkasıyla ilgili bir yazı kaleme alan spor yazarı Kemal Belgin, başkan Ali Koç ve Semih Özsoy'un tekme tokat birbirine girdiğini yazdı.

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy yönetim kurulu üyeliğinden istifasının yankıları sürüyor.

Fenerbahçe'ye olan yakınlığıyla bilinen spor yazarı Kemal Belgin, köşe yazısında kulüp başkanı Ali Koç ile Semih Özsoy arasında fiziksel şiddetin yaşandığını öne sürdü.

"Ali Bey'in volesi boşa gitmiş ve yere düşmüş"

İşte Kemal Belgin'in yazısındaki Semih Özsoy'un istifasıyla ilgili bölüm: "F.Bahçe'deki başkan vekili Semih Özsoy'un geçen hafta istifa ettiği haberi ekranlardan alt yazı olarak geçti. Şaşırdım mı? Hayır! Çünkü bu isim Aziz Yıldırım'dan kalan yegâne isim idi... Neyse... Asıl önemli olan onca Fenerbahçe muhabiri ve ekranların bülbüllerinden tek biri dahi gerekçeyi söylemedi. Böyle habercilik olur mu hiç?



Devamla; Semih Bey ile Ali Bey arasında bundan bir süre önce de bir mesele çıkmış ve Semih Bey o güne kadar yüklendiği görevinden alınıp sıradan yönetim üyesi sıfatına girmişti. Yani günümüzdeki ateşin altı yakılmıştı. Peki, bugün ne mi oldu? Sızan bilgilere göre, daha doğrusu bir gazetecinin (spor yazarı değil) bir dostumuza ilettiğine göre, bu defa sözler değil vücutlar konuşurken Ali Bey'in volesi boşa gitmiş ve yere düşmüş. Sonra mı? Daha ne olsun ki? Pardon bitirmeden; yaşlıları koruma evine Sosa da alınmış."

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