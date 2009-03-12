Spor yapmak sekse doping

Türk Androloji Derneği'nce ocak ayından itibaren başlatılan "Erkek Erkeğe Sağlığı Konuşuyoruz" projesi kapsamında 10 ilde 31 bin erkek sağlık tırında muayene edildi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Gör, projenin tanıtımı dolayısıyla Zorlu Grand Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk Androloji Derneği tarafından Bayer firması sponsorluğunda yürütülen "Erkek Erkeğe Sağlığı Konuşuyoruz" projesiyle 15 ilde 50 bin kişinin üzerinde araştırma yapılmasının planlandığını belirtti.



Proje sayesinde halkın erkek sağlığını ilgilendiren konularda bilinçlendirilmesinin sağlanacağını ifade eden Gör, şunları söyledi:



"Çalışmadan elde edilecek verilen, bilimsel çalışmalarda kullanılacak. Böylece Türkiye'nin erkek sağlığıyla ilgili profilinin çıkarılması sağlanmış olacak. Erkeklerin huzurlu ve mutlu olabilmesi için huzurlu ve mutlu cinsel hayatlarının olması şart. Erkeklerin cinsel sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok hastalık var. Erkeğin cinsel yaşamını şeker, tansiyon ve obezite gibi çeşitli hastalıklar olumsuz şekilde etkiliyor. Bir erkek cinsel yönden problem yaşıyorsa, bu durum başka yönden sağlık problemleri olduğunu gösterir."



Erkekler yaşadıkları problemleri söylemekten çekiniyorlar



Prof. Dr. Gör, Anadolu erkeklerinin cinsel yönden yaşadığı problemleri söylemekten çekindiklerine dikkati çekerek, "erkekler bu tür sorunlarını çözmek için daha çok eczacılarla işbirliği yapıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil.



Erkeklerin yaşadıkları sağlık sorunlarını belirlemeyi, çözmeyi ve sağlıklarına kavuşmasını amaçlıyoruz. Erkek cinsel sağlığının tedavisinde birçok yöntem var. Ağız yoluyla kullanılabilen birtakım ilaçlar var. Bunların kullanımıyla hastalarımızda iyi netice alıyoruz. Hasta mutlu oluyor. Bu ilaçlar fonksiyon sorununun altında yatan diğer problemlerin çözümünde de etkili oluyor" dedi.



Sporun hem cinsel yaşam hem de fizyolojik yaşama pozitif etkisi olduğunu vurgulayan Gör, "yapılan bilimsel araştırmalar, spor aktivitesi sırasında vücudun endorfin denen haz ve hoşluk veren maddelerin salgısının arttığını göstermiştir. Bu nedenle insan sağlığı açısından sporu tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



Bayer firmasının Erkek Sağlığı Ürün Müdürü Sinan Aktan da, yapılan araştırmaların erkeklerin ekonomik nedenler dolayısıyla kendi sağlıklarını ikinci plana attığını gösterdiğini, bu durumu göz önünde bulundurarak projede sponsor olduklarını ve bu durumdan büyük gurur duyduklarını kaydetti.



Spor yazarı ve sunucu Ümit Aktan'ın yönettiği toplantıda, konuşmaların ardından projeye destek veren Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu'na, Belediye Sağlık Müdürü Ahmet Oğuz Karaağaçlı'ya, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Ata'ya, TSYD Trabzon Şube Başkanı İhsan Öksüz'e, Trabzonspor'un eski futbolcularından Necmi Perekli, Kadir Özcan ve Bekir Barçın'a plaket verildi.



İstanbul'da ocak ayında başlanan sağlık taraması kapsamında İzmir, Denizli, Konya, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Nevşehir ve Mersin'de toplam 31 bin erkek ücretsiz şeker, tansiyon, yağ kitle indeksi taramasından geçirildi.



Atatürk Alanı'nda kurulan sağlık tırı, Trabzon'da 15 Mart pazar akşamına kadar erkeklere sağlık taraması hizmeti verecek.



(AA)

