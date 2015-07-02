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Sağlık

'Spor yaparken fazla su içmek öldürebilir'

ABD'li uzmanlar: Spor yaparken aşırı su tüketimi sadece eski bir inanış değil, aynı zamanda oldukça da tehlikeli'

02 Temmuz 2015 19:27

Spor yaparken su içerek vücutta su kaybının önlenmesi gerektiği inancı oldukça yaygın. Ancak ABD'li araştırmacılar spor sırasında aşırı su içilmesinin ölüme dahi yol açabileceği konusunda uyarıyor.

ABD'de düzenlenen Spor Sağlığı Paneli'ne katılan bir grup doktor, spor sağlığı uzmanı, kondisyoner ve akademisyen, yayınladıkları bildiride "Spor yaparken aşırı su tüketimi sadece eski bir inanış değil, aynı zamanda oldukça da tehlikeli" dendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, spor yapan kişilerin sadece susadıkları zaman su içmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aşırı su tüketimi nedeniyle spor esnasında kandaki sodyum seviyesinin düştüğü ve kişilerin hiponatremiye girebileceğini ifade ediyor.

"Sadece çok tempolu kardio çalışması yapacak olan kişilerin hızlı ter atımı başlamadan ve susama hissi gelmeden önce su içmesinde bir sorun yaşanmıyor" denen açıklamada, spor esnasında fazla su tüketiminin baş dönmesi, bulantı ve hatta beyin ödemine dahi yol açabileceği uyarıları yapılıyor.

En az 14 sporcunun egzersiz sırasında aşırı su içtikleri için hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada aşırı su tüketiminin vücutta yarattığı sorunlar şöyle açıklanıyor:

"Gereğinden fazla su içilince kanda sodyum azalıyor. Böbreklerde çok fazla sıvının birkmesinin ardından vücuttaki hücreler aşırı sıvıyı depolamaya gayret etmeye başlıyor. Bu da vücudun farklı yerlerinde ödemlere neden oluyor. Beyinde oluşabilecek ödemler ise komaya hatta ölüme dahi yol açabiliyor."

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