Spor yaparken dizlere dikkat!

Sporcu yaralanmaları, tenis ve basketbolda daha sık yaşanıyor. Zıplama hareketinin sık tekrarlandığı sporlarda dizler tehlike altında!



Sporcuları sahada ya da kortta sadece başarı değil, kazalar da bekliyor. Vücutlarını normalin üstünde zorlamanın sonucu oluşan spor yaralanmalarının başında ise kırık ve çıkık geliyor. Koşma ve zıplama gerektiren tenis ve basketbol gibi sporları yapanlar ise diz bölgelerinden yana dertlidir. Dr. Mete Meçikoğlu, hareketsizlik kadar aşırı hareketin de yaralanmaya zemin hazırladığına dikkat çekerek, şu uyarıları yapıyor:



Stres kırığına alçı yok



"Uygunsuz teknik, hatalı donanım, kasları ısıtmadan sahaya çıkmak da spor yaralanmalarına neden olur. Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve doğa sporlarıyla uğraşanların en sık başına gelen sorun; ayak bileği burkulmasıdır. Sert zeminde ince tabanlı ayakkabı ile uzun mesafe koşanlarda ise 'stres kırığı' oluşur. Kemik içinde oluşan bu mikroskopik kırık hattı, alçıya gerek kalmadan iyileşir. Omuz yaralanmaları ise daha çok golf, tenis, voleybol, hentbol ve atıcılık gibi sporlarda sık görülür."