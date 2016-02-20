"Spor yaparak zayıflamak imkansız"

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedrettin Akova, zayıflamak için spor yapanları uyardı. Sadece spor yaparak zayıflamanın mümkün olmadığını belirten Akova, “Vücudumuz uyanıktır. İlk önce kilo verirsiniz fakat sonra diyet olmadan zayıflamanız imkânsız hale gelir” dedi.

Cihan Haber Ajansı’ın (CHA) haberine göre, Bir insanın sadece spor yaparak kilo vermesinin mümkün olmadığını kaydeden Prof. Dr. Bedrettin Akova, “Özellikle obezite problemi olan insanlarda spor yaparak zayıflamak imkansızdır. Kilo vermek için spor yapmak destek aracı olarak kullanılmalıdır ki doğru olan da budur. Ancak öncelikle kişi yaşam düzenini doğru ayarlamak ve diyet yapmak zorundadır. Diyetini de doğru ayarlamak ve harfiyen uymak zorundadır. Kişi ben sadece spor yaparak kilo veririm derse büyük bir yanılgıya düşer. Spor hekimi olarak bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu konuda çok fazla bilimsel araştırma yapıldı. Diyet tek başına kilo vermede etkilidir. Spor yapmak ilk zamanlarda bir miktar kilo vermenizi sağlar. Ancak daha sonra yetersiz kalır. Diyet ve egzersiz birlikte yapıldığında hem kalıcı olur hem de daha sağlık kilo verilmesi sağlanır” diye konuştu.

Kabaca düşünüldüğünde sürekli spor yaparak kilo vermenin mantıklı gelebileceğini vurgulayan Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akova, şöyle devam etti: “Fakat bizim vücudumuz çok uyanık. Günlük aktivitelerimizi çabucak benimser ve enerji kaybımızın ne kadar olduğunu hemen öğrenir. Ona göre de enerji politikası uygulamaya başlar. Siz düzenli spora yeni başladığınızda bir miktar kilo verirsiniz. Ancak ondan sonra verememeye başlarsınız. Çünkü vücudumuz bu durumu benimsiyor ve alışıyor. Bunu spor yapmayalım anlamında söylemiyorum. Spor tabi ki yapalım. Metabolizmamızı yüksek tutmak, şeker ve tansiyon benzeri çok sayıda hastalıklardan korunursunuz. Ancak kilo da vermek istiyorum diyenler ve obezite problemi olanlarda yaşam felsefesi değişikliği, hayat düzeni değişikliği ve diyetin uygulanması olmazsa olmaz bir gerçektir. İşte o zaman spor yapmak anlamlı olur.”