Spor yapanları camdan izleyen Suriyeli Muhammet'e ömür boyu üyelik

Sırtında boyacı sandığıyla spor salonundakileri izlediği fotoğrafı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan Suriyeli Muhammet Hüseyin, bundan sonra camdan izlediği kişilerle birlikte spor yapacak. 12 yaşındaki Muhammet’i bulan Adıyaman’daki spor salonu, Suriyeli çocuğa ömür boyu üyelik hediye etti.

Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki spor merkezine giden üyeler tarafından iki gün önce sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta, Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin'in camdan bakarak içeride spor yapanları izlemesi yer aldı. Fotoğrafı gören işletme sahiplerinden Engin Doğan, Muhammet'i bulup, spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yaptı.

Fotoğrafı görür görmez Muhammet'i üye yapmak istediğini belirten işletme sahibi Doğan, "Öncelikli olarak sosyal medyadan paylaşan üyelerimizden birisiydi. Kışın ortasında, terlikle, sırtında ayakkabı kutusuyla dışarıdan spor salonuna bakması bizi duygulandırdı... Amacımız kendisini bulup, ömür boyu spor yapma imkânı sunmaktı. Ve bunu yaptık, bunu başardık; şu an aramızda. Bizi arayıp Muhammet'e yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımıza da gerçekten teşekkür ediyoruz. Sporu sevmesine gerek yok, hani bu durumda her kimse varsa yardımcı olmamız gerekiyor. Güzel bir şey yaşadık" dedi.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Muhammet Hüseyin ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Önünden geçtim, spor yapanlara bakıyordum, sonra beni buldu, yardım etti. Zayıflamama yardım etti. Boyacılık yapıyorum. Suriye'den geldim, sporları güzel. Ağabeylerim bana yardımcı oluyorlar” diye konuştu.