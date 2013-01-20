Spor yapamayanlara nar tüketin önerisi

Hava şartlarından dolayı kışın spor yapmanın zorlaşması ve evde hareketsiz kalınmasına karşı, vücut direncini artırıcı ve yağ yakıcı özelliğe sahip narın tüketilmesi öneriliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevinç Bakan, yaptığı açıklamada, kış aylarında vücudun hareketsiz kalması nedeniyle ara öğünlerin daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Kış aylarında daha fazla içeri kapanarak hareketsiz kalındığını vurgulayan Bakan, “Bu mevsimde sıkça ara öğün yapmak gerekiyor. Kış aylarında ara öğünlerde mandalina, portakal gibi narenciye ürünleri, fındık, ceviz gibi kuruyemişler, yoğurt ve ayran gibi süt ürünleri tüketilmeli. Günde en az 1 adet nar tüketilmeli” ifadesini kullandı.

Nar yağ yakıcı özelliğe sahip

Kış aylarında nar tüketiminin vücudun direnci açısından çok önemli olduğunu kaydeden Bakan, “Nar kış mevsiminin altın meyvesidir. Vücudun direncini artırdığı gibi yağ yakıcı özelliği de bulunuyor. Nar, ayıklanıp su olarak tüketilmek yerine bütün olarak tüketilmeli. Böyle olursa daha faydalı olur. Nar, vücudu temizleyici ve yağ yakıcı özelliğinden dolayı bütün olarak tüketilmeli” diye konuştu.

Diyabetlilere de nar tüketimini öneren Bakan, narın aynı zamanda şekeri düzenleyici, kalp ve damar hastalıklarından koruyu özellikte olduğunu belirtti.

Hava şartlarından dolayı kışın spor yapmanın zorlaştığını ifade eden Bakan, şöyle konuştu:

“Evde hareketsiz kalmak özellikle kış aylarında en çok karşı karşıya kalınan problemlerden biri. Hareketsizliği ortadan kaldırabilmek için çeşitli yöntemler denenebilir. Televizyonu oturarak değil, ayakta yürürmüş gibi izleyin. Oturduğunuz yerde kol ve bacak hareketleri yapmaya özen gösterin. Tabakları tek tek taşıyın. Ev temizliği yaparken, objeleri elinizden geldiğinizce çeşitlendirin, hareketlerinizi sıklaştırın. Müzik eşliğinde 15-20 dakika dans edin.”