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15 Temmuz Darbe Girişimi

Spor ve sanat camiasının ünlü isimleri Erdoğan'ı ziyaret etti

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu ünlü isimlerin ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti

23 Temmuz 2016 12:47

Darbe girişiminin ardından spor ve sanat camiasından bazı isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde şu yazılı açıklama yer aldı:

"Cumhuriyet ve demokrasimize karşı 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile beraberindeki spor ve sanat camiasının önde gelen isimlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım oyuncusu Arda Turan, Milli Takım eski oyuncusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ile bazı sanatçı ve televizyoncular hazır bulundu."

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