Spor ve iş dünyası 'Brand Sport Summit' panelinde buluştu

TTF Başkanı Durmuş: \"Bizim görevimiz başarılı çocukları yarışın içinde tutmak\"

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: \"Değerlerimizi yukarı çıkarmayı başardık\"

Yankı Erel: \"Şampiyonluğa bir süre inanamadım\"

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Spor ve iş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği \'Brand Sport Summit\' paneli, Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde başladı.

Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm\'ün açılış konuşmasıyla başlayan panele \"TEB ve Tenis\" başlıklı oturumla devam edildi.

Bu oturumda Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve genç tenisçi Yankı Erel görüşlerini aktardı.

TTF BAŞKANI DURMUŞ: \"BİZİM GÖREVİMİZ BAŞARILI ÇOCUKLARI YARIŞIN İÇİNDE TUTMAK\"

Federasyonların görevinin başarılı sporcuları yarışın içinde tutmak olduğunu belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, \"Sporcuyuz, sporculuktan geliyoruz. Spor öyle güzel bir duygu ki kendinizi her türlü ifade edebileceğiniz en önemli olgu. Biz federasyonların da sorumlulukları elbette başarılı çocukları yarışın içinde tutmak. TEB, tenisle proje yapmaya başladığında özellikle \'sokak tenisi\' anıldığı andan itibaren bir sektör spora dönüştü ve bilinir olmaya başladık. Bu noktada da markaların önemini görmüş olduk. Dünya yıldızlarının gelmesi elbette bizim birçok açıdan kazancımız. Sporcularımızdan onlarla aynı kortta olması bir yandan güzelken, \'biz de kazanabiliriz\' hissi de oluşuyor\" dedi.

TEB GENEL MÜDÜRÜ ÜMİT LEBLEBİCİ: \"DEĞERLERİMİZİ YUKARI ÇIKARMAYI BAŞARDIK\"

Sponsorlukların en önemli görevinin değerleri yukarı doğru çıkarmak olduğunu belirten TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, \"İşbirlikleri ve sponsorluklar, doğru altyapılarla birlikte bir takım değerleri yukarı taşımayı başarıyor. Biz bunu başardık. Bu değerleri yukarı taşıdık. Bir sponsor için en önemlisi sanırım yaratılan değer. Sponsor olarak markaya katkımız bir katma değer yaratmak oldu sanıyorum\" şeklinde konuştu.

YANKI EREL: \"ŞAMPİYONLUĞA BİR SÜRE İNANAMADIM\"

Wimbledon\'da genç çiftlerde şampiyon olan Yankı Erel, maç bittikten sonra bir süre şampiyon olduğuna inanamadığını söylerken, \"Önceliğim teklerdi ama çiftlerde oldu. Yine de Wimbledon şampiyonluğu çok önemli. Maça çıktığımda her puan için savaşacağım demiştim ve elimden geleni yaptım. Partnerim de çok iyiydi ve iyi anlaştık. Şampiyonluk için servis attım ve maç puanı bittiğinde de inanamadım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-TTF Başkanı Cengiz Durmuş\'un açıklamaları

-TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici\'nin açıklamaları

-Yankı Erel\'in açıklamaları