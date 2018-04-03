T24 LogoT24 Logo
Gündem

Spor ve halk oyunları ile öğrencilerde başarı, devamlılık sağladılar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'in Beş Minare Mahallesi'nde bulunan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi idarecileri, öğrencilerin başarısını artırmak ve okula olan devamlılığı sürdürmek amacıyla örnek olabilecek bir çalışma yaptı

03 Nisan 2018 15:50

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS\'in Beş Minare Mahallesi\'nde bulunan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi idarecileri, öğrencilerin başarısını artırmak ve okula olan devamlılığı sürdürmek amacıyla örnek olabilecek bir çalışma yaptı. Okula gelen tüm öğrenciler, yeteneklerine göre halk oyunlarına ve çeşitli spor dallarına yönlendirildi. Bu sayede öğrencilerin hem başarıları, hem de okula olan devamlılıkları arttı. 
Bitlis\'in 307 öğrencisi olan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi\'nin başarı düzeyini yüksetmek ve devamlılığı sağlamak amacıyla çalışma yapan idareciler, spor salonu bile olmayan okulda öğrencileri halk oyunlarına ve spora yönlendirmeye karar verdi. Bununla ilgili önce kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yeteneklerine göre ayrılan öğrenciler öğretmenlerin gözetimi altında çalışma yapmaya başladı. Spor salonu olmadığı için binanın sığınak ve koridorlarında çalışan öğrenciler, hem halk oyunlarında, hem de wushu, kick boks, masa tenisi, futbol ve satranç gibi alanlarda önemli ilerleme kaydetti. 
Zor şartlara rağmen sağlanan motivasyon ve gelen başarılar öğrencilerin eğitimlerine de yansıdı. Okulun halk oyunları ekibi Bitlis’te birincilik, Mardin’de yapılan bölge yarışmalarında 4’üncülük elde etti. Öğrenciler, Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmak için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Okul Müdür Vekili Ali Yıldırım, elde ettikleri sonuçlardan oldukça mennun olduklarını söyledi. Başarı çıtasını yükseltmek için başlattıkları yoğun çalışmaların sürdüğünü de anlatan Yıldırım şöyle konuştu: 
\"Bitlis Eren Üniversitesi\'nden gelen hocalarımız ve aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğü\'nün de desteğiyle kurslarımız ve eğitimlerimiz sürüyor. Bütün öğrencilerimizi istedikleri alana kaydediyoruz. Okul olarak ilk defa bu yıl sportif alanlarda hazırlıklara başladık. Spora kanalize ederken de öncelikle velilerle görüşüp devamsızlık günü fazla olan öğrencilerimizi bu alana yönlendirdik. Bu şekilde öğrencilerimizin devamsızlık problemleri azaldı. Kılık, kıyafet, saç ve kişisel bakımlarına önem vermeye başladılar. Ayrıca okula karşı bir aitlik, sevgi ve bağlılık duygusu kazandılar. Amacımıza kısmen de olsa ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki yıllarda bu durum daha da yükseğe çıkacak. Bitlis’te meslek liseleri içinde şu anda devamsızlık problemi olmayan tek liseyiz. Öğrencilerimizi bu sayede okula kazandırdık. Çalışacak mekanları olmamasına rağmen imkansızlıklar içerisinde büyük başarılar elde ettiklerini gördük. Bu durum hem bizi, hem aileleri, hem de çocuklarımızı mutlu ediyor.\"
Wushu dövüş sporu eğitmeni Şuayip Uysal ise, Beden Eğitimi Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi olmasına rağmen okula gelerek öğrencilerle antrenman yaptığını söyledi. Özellikle wushu sporuna olan ilginin yoğun olduğunu, öğrencilerin de önemli başarılar elde ettiğini belirten Uysal, \"Türkiye Şampiyonası\'na 8 sporcumuzla gittik. Bu gittiğimiz müsabakadan Türkiye 3’üncüsü çıkardık. Ayrıca Bitlis\'te düzenlediğimiz ve 9 ilin katıldığı şampiyonada da 2’ncilik kazandık. Bunlar çok kısa zaman içinde gelen başarılar. İmkanlar kısıtlı ama öğrencilerimiz çok hevesli. Lisanslı 50 sporcumuzla beraber çalışıyoruz. Türkiye derecesi yapan sporcumuzu da milli takıma çağırdılar. Her şeyi gençlerimiz için yapıyoruz\" dedi. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİTLİS Beş Minare MahallesiCemilAnadolu Meslek LisesiOkulaBuBununlaYeteneklerineSporOkulunBitlisteMardindeMuğlanın MarmarisTürkiyeOkul Müdür Vekili Ali YıldırımBaşarıYıldırımErenHalk Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24