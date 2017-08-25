Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta özel bir hastanede hemşire 22 yaşındaki Abdülkadir İğneci, spor ve diyet yaparak 6 ayda 44 kilo verdi. 127 kiloyken zorlandığını anlatan İğneci, \"Eskiden tek başıma fotoğraf çektirmek istemiyordum. Şimdi istediğim gibi fotoğraf çektirebiliyorum. Çok mutluyum\" dedi.

Abdülkadir İğneci, kiloları nedeniyle günlük yaşadığı sıkıntıların ardından zayıflamaya karar verdi. Mide küçültme ameliyatı olmayan İğneci, aynı hastanede görevli diyetisyen Aysun Köktürk’ten yardım alarak 127 kilo ile diyete başladı. Ayrıca spor yapan İğneci, azmi ve kararlığı sayesinde 6 ayda 44 kilo vererek 83 kiloya düştü. Çocukluğundan beri kilolu olduğunu anlatan İğneci, şöyle dedi:

\"Hep kendimi kilolu olarak bildiğim için sağlıklı kiloya ulaşmam gerektiğini düşündüm. 127 kiloydum başladığımızda. 44 kilo verdim 6 ayda ve 83 kiloya düştüm. İnsan bir şeyi gerçekten isterse oluyor. Olacağını bildiğim içinde bu serüvene başladım. Ben çalıştığım kurumda diyetisyenim var. Bu zamana kadar 1 defa diyet yaptım ve başarılı olamamıştım. Düzenli olarak yapmak için diyetisyenle başladım. Her hafta tartıldım. Diyet listemin dışına çıkmamama çalıştım. 2 ay sonra spora başladım. Fitnes ve yüzmeye başladım. Eskiden tek başıma fotoğraf çektirmek istemiyordum. Şimdi istediğim gibi fotoğraf çektirebiliyorum. Çok mutluyum.\"

\'AMELİYATSIZ, TAKVİYESİZ, İLAÇSIZ\'

İğneci, kilo vermede en önemli aşamanın diyet programından dışarı çıkmamak olduğunu ifade etti. Mide küçültme ameliyatı olmadan, takviyesiz ve ilaçsız spor ile birlikte zayıflamaya başladığını belirten İğneci şunları kaydetti:

\"Ameliyat olmak aklıma geldi ama ben bu zorluğun üstesinden gelebileceğimi düşündüm. İlaçsız takviyesiz ve ameliyat olmadan sadece diyet ve spor ile 44 kilo vermiş oldum. İnsanlara bunun olabileceğini göstermek istedim. İlk birkaç ay çok zorlanıyor insan. Ben de çok zorlandım. Gece yemek yemeyi çok seviyordum. 24 saati aç geçirmemeye ama aperatif şeylerle geçiştirici şeyler yedim. Sonunda ne istediğinizi bilmelisiniz. Bende bu düşüncelerle bu 6 ayı geçirdim.\"

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