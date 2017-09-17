Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'nda Semih Saygıner rüzgarı

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: \"Fuar, insanlara bilardoyu anlatmak adına bizim için çok güzel oldu\"

Semih Saygıner: \"Yeni jenerasyonların spora ilgi duyması çok önemli\"

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

Spor endüstrisinin tüm paydaşlarını TÜYAP\'ta bir araya getiren Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nın son gününe Semih Saygıner damga vurdu. Bu yıl ikincisi organize edilen, spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim programları, spor merkezleri ve kulüpleri, kozmetik ürünler tek çatı altında buluşturan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı bugün sona erdi. Fuarın son gününde dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, Bilardo Federasyonu\'nun standında katılımcılara özel hareketlerini sergileyen şov yaptı. Saygıner şovdan önce ise düzenlenen turnuvada pool bilardoda Eylül Kibaroğlu birinci olurken 3 bantta Gülşen Degener kupa ve ödülün sahibi oldu.

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU BAŞKANI ERCAN: \"FUAR, İNSANLARA BİLARDOYU ANLATMAK ADINA BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU\"

Fuarın kendeleri için doyurucu geçtiğini ifade eden Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, \"Burada hem pool hem de 3 top branşında sporcularımız kadınlarda ve erkeklerde hünerlerini gösterdiler. Kadınlarda 3 top branşında turnuva düzenledik dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisi bilardocumuz Gülşen Degener birinci oldu. Pool bilardoda ise Avrupa şampiyonumuz Eylül Kibaroğlu birinci oldu. Biraz önce de Semih Saygıner mükemmel bir gösteri yaptı. İnsanlara bilardoyu anlatmak adına bizim için çok güzel oldu. Bilardonun inceliklerini ve nasıl bir spor olduğunu fuara gelen ziyaretçilere anlatabilme fırsatı bulduk\" diye konuştu.

SEMİH SAYGINER: \"YENİ JENERASYONLARIN SPORA İLGİ DUYMASI ÇOK ÖNEMLİ\"

Saygıner, Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nda yaptığı şov sonrası, \"Burada insanları bu spora yönlendirmek için biraz daha zevkli dakikalar yaşayabilecekleri küçük bir gösteri yaptım umarım herkes keyif almıştır çünkü sporun o eğlenceli taraflarını öne çıkarmak lazım bu her spor branşı için geçerli. Bunun için geldim keyif aldı insanlar diye düşünüyorum, ben de çok keyif aldım. Yeni jenerasyonların spora ilgi duyması çok önemli\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Degener-Gök turnuvası

-Semih Saygıner şov

-Ersan Ercan\'ın açıklamaları

-Semih Saygıner\'in açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)