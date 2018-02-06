Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Yaşacan: "Dünyanın bütün takımları Antalya'da"

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, kamp çalışmaları kapsamında Antalya\'ya gelen futbol takımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki bütün futbol kulüpleri ve milli takımların Antalya\'ya geldiğini söyleyen Yaşacan, \"Sadece bir iki Avrupa ülkesi hariç dünyanın bütün takımları Antalya\'da. Antalya bölgesinde bin 500 tane kampı geçmiş durumdayız. Kore\'si, Afrika\'sı, Arap ülkelerinin futbol takımları şu anda Antalya\'da kamp yapıyor. Hiçbir sahamızda yer yok. Bu durum önümüzdeki sene için çok daha bereketli olacağını gösteriyor. Çünkü şu anda kamp yapan takımlar şimdiden bir sonraki yılın rezervasyonlarını yaptırıyor. Türkiye\'ye gelmeyen takımlar, başka ülkelere giden takımlar, gittikleri yerlerden memnun kalmadı. Bu takımlar da şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı\" dedi.

\"SPOR TURİZMİ TÜRKİYE\'NİN TANITIMI DEMEKTİR\"

Avrupa\'dan Almanya ve Avusturya\'dan takımların Antalya\'ya gelmediğini ancak o ülke federasyonlarının baskılarına rağmen üçüncü lig takımlarının geldiğini anlatan Recep Şamil Yaşacan, gelmeyen ülkelerin birinci lig ekiplerinin de rezervasyon yapmaya başladığını aktardı. Bölgedeki tesislerin tamamının dolu olduğunu vurgulayan Recep Şamil Yaşacan, \"Tesis sayılarımız yeterli. Sayın Cumhurbaşkanı spor turizmine çok önem veriyor. Spor turizmi Türkiye\'nin tanıtımı demektir. Türkiye\'nin güvenilir bir ülke olduğuna delalettir. Şu anda bir savaştayız. Ama bütün takımlar burada\" diye konuştu.

\"ÇARK DÖNMEYE DEVAM EDİYOR\"

Spor turizmi sayesinde otellerin kapanmadığını, çalışanların işsiz kalmadığını kaydeden Recep Şamil Yaşacan, şöyle devam etti:

\"Otellerimiz açık. Çark dönmeye devam ediyor. Futbol, spor turizminde önemli olan Türkiye\'nin tanıtımı. Dağlara taşlara Türkiye yazmamızın bu kadar etkili ve olumlu reklamı olmaz. Erken rezervasyon döneminde şu anda bütün dünyada buradaki tüm maçlar ve antrenmanlar her takımın web sayfasında ya da televizyonunda canlı yayınlanıyor. Bunun Türkiye\'nin tanıtımına katkısını düşünebiliyor musunuz? Bunu milyar dolarlarla ölçemezsiniz. Tanıtım olarak bizim yaptığımız reklamların 100 kat üzerinde. Tanıtım çok yüksek seviyede.\"

\"ISRARLA BURAYA GELDİLER\"

Serik\'te kamp çalışmalarını sürdüren FK Zenit takımının teknik direktörü Roberto Mancini\'nin Türkiye\'yi çok sevdiğini de anlatan Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, \"Israrla Türkiye\'yi istedi. Burada tesislerinin çok iyi olduğunu bildiği için ısrarla buraya geldiler. Hatta İspanya, ücretsiz kamp teklifi vermesine rağmen onlar Türkiye\'yi tercih etti. Bizim tesislerimizi tercih ettiler. Zenit, 2 haftadır burada ve şu anda yurt dışına maça gidecekler. Maçı yaptıktan sonra özel uçakla geri gelerek 1 hafta daha kamp yapacaklar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Recep Şamil Yaşacan\'ın röportajı

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