-SPOR TOTO'DAN SPORA 197.5 MİLYON KATKI ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2010-2011 sezonunda futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve ferdi sporculara toplamda 197 milyon 559 bin 680 TL'lik katkı sağladı. Teşkilat başkanlığı verilerine göre en fazla kaynak, 66 milyon 334 bin 465 TL ile Spor Toto Süper Lig'e aktarıldı. Spor Toto 2. Lig'e 35 milyon 895 bin 600 TL, Spor Toto 3. Lig'e 27 milyon 588 bin 400 TL ile katkı sağlandı. Bank Asya 1. Lig'in ise aktarılan kaynak açısından bu üç ligin gerisinde kalması ve toplam 26 milyon 745 bin 215 TL'lik isim hakkı bedeli elde etmesi dikkati çekti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı futbolun ardından en büyük katkıyı ise basketbola sağladı. Teşkilat, Beko Basketbol Ligi için şu ana kadar kulüplerin kasasına 20 milyon 178 bin TL aktardı. Bayanlar Basketbol Ligi'nde yer alan kulüplere de 6 milyon 879 bin 400 TL isim hakkı ödendi. Erkekler ve Bayanlar Basketbol İkinci Ligi de Birinci Lig'in ardından sıralandı. İkinci Lig'e, 3 milyon 929 bin 400 TL'lik kaynak aktarıldı. İkinci Basketbol Liglerine aktarılan maddi kaynak, bayanlar ve erkekler voleybol liglerinden daha fazla oldu. Erkekler Birinci Voleybol Ligi'ne 3 milyon 587 bin 200 TL, Bayanlar Birinci Voleybol Ligi'ne de 3 milyon 481 bin TL isim hakkı bedeli ödendi. Erkekler ve Bayanlar Hentbol Süper Liglerinde yer alan kulüpler de toplamda 1 milyon 298 bin TL'lik isim hakkı bedeli elde etti. Erkekler Süper Ligi kulüplerinin kasasına 849 bin 600 TL, Bayanlar Süper Ligi kulüplerinin ise 448 bin 400 TL'lik gelir sağlandı. -FERDİ SPORCULAR- Ferdi sporcular sıralamasında ise motosikletçi Kenan Sofuoğlu isim hakkı bedeli sıralamasında ilk sırada yer aldı. Sofuoğlu, 640 bin TL kazanarak, ilk sıraya yerleşmeyi başardı. 13 yaşındaki motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise 75 bin TL'lik kazancıyla Kenan Sofuoğlu'nun ardından ikinci basamakta kaldı. Türk atletler, Alemitu Bekele, Elvan Abeylegesse ve Nevin Yanıt ile birlikte ünlü rallici Kemal Merkit, 60 bin TL isim hakkını elde ederek, iki motosikletçinin ardından sıralandı.