Spor Toto Ümitler Judo Mix 1'inci Ligi'ni Kocaeli BBSK lider tamamladı

ANKARA,(DHA)

Spor Toto Ümitler Judo Mix takımlar (karma) 1\'inci Ligi\'nin final müsabakaları sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kulübü 57 puanla turnuvayı zirvede noktaladı.

Turnuvada EGO 48 puanla ikinci, Balıkesir İDA SK 45 puanla üçüncü ve İBBSK aynı puan ve averajla üçüncülüğü paylaştı.

Ankara\'daki Judo Federasyonu binasında bulunan spor salonunda iki gün süren karşılaşmalarda takımlar; 4\'er kadın ve erkek judokadan oluşan ekiple 8 sıklette mücadele etti. Finaller sonunda zirvede körfez ekibi yer alırken, ikinciliği EGO 48 puanla, üçüncülüğü aynı puan ve averajla İstanbul BBSK, Balıkesir İDA SK 45 puanla üçüncülüğü paylaştı.

Spor Toto Ümitler Judo Mix takımlar (karma) 1\'inci Lig\'e yükselme maçları yarın gerçekleşecek.

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