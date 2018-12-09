Spor Toto Ümitler Judo Mix 1'inci Ligi'ne yükselenler belirlendi

ANKARA,(DHA)

Spor Toto Ümitler Judo Mix takımlar (karma) 1\'inci Ligi\'ne yükselme müsabakalarında; 1955 Batman BLD GSK birinci olurken, ikinciliği Galatasaray SK, üçüncülükleri Sakarya Akdemir SK ve Çaykur Rizespor elde etti.

Spor Toto Ümitler Judo Mix takımlar (karma) 1\'inci Lig yükselme müsabakalarının ardından 2019 yılında ligin yeni isimleri olarak, 1955 Batman BLD GSK, Galatasaray SK, Sakarya Akdemir SK ve Çaykur Rizespor yer aldılar.

Türkiye Judo Federasyonu yeni binasında bulunan spor salonundaki karşılaşmalarda 1955 Batman BLD GSK final karşılaşmasında Galatasaray\'ı yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip ikincilikte yer bulurken, üçüncülükleri Sakarya Akdemir SK ve Çaykur Rizespor paylaştılar.

Maçların ardından takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

(FOTOĞRAFLI)