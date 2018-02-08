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Spor

Spor Toto Türkiye Boks Ligi Ankara'da başlıyor

ERCAN ATA /ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nin ilk hafta maçları Ankara'da başlıyor

08 Şubat 2018 13:36

ERCAN ATA /ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nin ilk hafta maçları Ankara\'da başlıyor. Ülke genelinden 12 takımın birbiriyle mücadele edeceği ligde 15 günde bir müsabaka düzenlenecek ve lig sonunda ilk 3\'e giren takımlara ödül verilecek.
Ankara Şefik Tetik Boks Salonu evsahipliğinde gerçekleştirilecek ilk hafta programı, 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve maçlar saat 11:00\'de başlayacak.
Boks severlerin ücretsiz olarak takip edebileceği ilk hafta maçlarında program şöyle:
10 ŞUBAT CUMARTESİ: 
İstanbul Bağcılar Olimpik SK - Hatay Kocaçınar SK
Mersin BB MESKİ SK - Samsun İlkadım Belediye SK
Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü - ASKİ SK
11 ŞUBAT PAZAR:
Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü - Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik SK
Beşiktaş JK - Malatya Turgut Özal Boks Kulübü
Fenerbahçe SK - Ankara Sağlık SK

(FOTOĞRAFLI)

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