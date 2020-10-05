Spor-Toto Teşkilatı, aralarında üniversitelerin de bulunduğu çok sayıda kuruma bahis özendirici reklamlar için 6 milyar lira aktarmış

Şans oyunlarının olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla kontrol ve denetim görevi verilen Spor-Toto Teşkilatı, aralarında üniversitelerin de olduğu çok sayıda kuruma şans oyunlarını özendirici reklamlar için 6 milyar TL aktardı.

Sayıştay’ın Spor-Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın 2019 yılı mali hesaplarına ilişkin yaptığı denetimden çarpıcı tespitler çıktı. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, bahis ve şans oyunlarının gözetimini, “Toplum ve bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi” amacıyla kontrolüne alan Spor-Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın bahis oyunlarını özendiren reklamlara kaynak aktardığı belirlendi. Teşkilatın bahis ve şans oyunlarını özendirecek bir görevi bulunmadığının altını çizen denetçiler, 2013-2019 yıllarında reklama ayrılan bütçenin 5,8 milyar TL olduğunu tespit etti.

Reklam bedeli aktarılan kurumlar arasında valilikler, kaymakamlıklar, federasyonlar, belediyeler ve spor kulüpleri de yer alırken Sayıştay raporunda aktarılan bedellerin tutarsızlığına dikkat çekildi. Raporda, reklam bedeli ödemelerinin tutarları ile bu tutarlar karşılığında gerçekleştirilen reklam faaliyetleri arasındaki orantısızlığın altı çizildi.

Sayıştay’ın hazırladığı denetim raporunda, reklam ödemelerine ilişkin şu tespitler kaydedildi:

Bütçe büyüklükleri birbirine yakın olan bağımsız spor federasyonlarına ödenen reklam bedelleri önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Aynı ligde mücadele eden ve seyirci kapasitesi vb. özellikleri birbirine çok yakın olan spor kulüplerine aynı yıl için büyük ölçüde farklılaşan tutarlarda reklam bedellerinin ödendi.

Aynı yıl için, aynı iş ya da hizmetlerin yapılması karşılığında il ve ilçe belediyelerine reklam bedeli adı altında çok farklı tutarlarda ödendi.

Sayıştay, “Bu kurumlarda öğrenim gören çocuk ve genç yaştaki kitlelere bahis ve şans oyunlarının tanıtımını hedeflemektedir. Esasen bahis ve şans oyunları gibi bağımlılık etkisi yüksek alışkanlıkların, çocuk ve genç yaştaki kuşakların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmış olup, bu alışkanlıkların kazandırılması amacına yönelik reklam ve tanıtımı makul değildir” değerlendirmesinde bulundu.