-Spor Toto Süper Lig'de görünüm ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün 3 karşılaşma yapıldı. Günün önemli maçında Beşiktaş, kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'a 2-0 yenilerek, 3 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon kendi sahasında oynadığı 4 resmi maçı da kazanarak, sahasında yenilmezlik unvanını sürdürmek istiyordu. Kayserispor karşısında ilk yarıyı golsüz kapayan Beşiktaş, ikinci yarıda önce 65. dakikada Furkan, ardından da 81. dakikada Kayserispor formasıyla ilk golünü atan Troisi'nin golleriyle karşılaşmada 2-0 yenik duruma düştü. Maçın kalan dakikalarında siyah-beyazlı ekibin atak geliştirmekte ve pozisyon bulmakta zorlandığı gözlenirken, konuk Kayserispor ise 88. dakikada Gökhan Ünal ile 3'üncü gole çok yaklaşmasına rağmen pozisyondan yararlanamadı. Böylece karşılaşmadan yenik ayrılan Beşiktaş, 10 puanda kalarak 7'nci sırada yer alırken, maçtan 3 puan kazanarak ayrılan Kayserispor ise puanını 7'ye çıkardı ve 12'nci sıraya yükseldi. Gündüz oynanan maçta Orduspor, Eskişehirspor'u 2-1 yendi. Orduspor, sahasında Eskişehirspor karşısında ilk yarıyı 0-0 tamamladı. İkinci yarının başında, 48. dakikada Stancu'nun ve 51. dakikada Culio'nun golleriyle Eskişehirspor önünde 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 65. dakikasında ise Eskişehirspor farkı bire indiren golü kaydetti. Bu dakikada Kamara'nın kafa golü skoru belirledi ve maç 2-1 Orduspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla puanını 11 çıkaran Orduspor, maç fazlasıyla 3'üncü sırada bulunurken, Eskişehirspor ise 7 puanda kaldı ve 10'uncu sırada yer buldu. Günün bir diğer maçı ise Sivasspor ile Gaziantepspor arasında oynandı. 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmanın en önemli pozisyonu ise 45. dakikada Gaziantepspor adına kazanılan penaltı atışından Wagner'in yararlanamayışıydı. Gaziantepspor atağında, Sivasspor ceza alanının sol çizgisinde Mehmet Nas'tan önce topa hamle yapan Wagner, bir anda yerde kaldı. Hakem İlker Meral, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Wagner'in vuruşunda, kaleci Atilla sağına giden topu çelerek, Gaziantep ekibine gol izni vermedi. Dönen topu, Faty uzaklaştırdı. Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu ile Spor Toto Süper lig'de yarının programı şöyle: Beşiktaş - Kayserispor.....: (0 - 2) Orduspor - Eskişehirspor...: (2 - 1) Sivasspor-Gaziantepspor....: (0 - 0) -Puan Durumu- /* TAKIMLAR O G B M A Y AV P ---------------------------------------------------------------------- 1. FENERBAHÇE A.Ş. 5 4 1 0 10 4 6 13 2. TRABZONSPOR A.Ş. 6 3 2 1 10 6 4 11 3. ORDUSPOR 6 3 2 1 6 4 2 11 4. GALATASARAY A.Ş. 5 3 1 1 9 4 5 10 5. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 5 3 1 1 8 5 3 10 6. MERSİN İDMAN YURDU 5 3 1 1 9 7 2 10 7. BEŞİKTAŞ A.Ş. 6 3 1 2 7 6 1 10 8. BURSASPOR 5 3 0 2 11 6 5 9 9. SİVASSPOR 6 2 2 2 8 9 -1 8 10.ESKİŞEHİRSPOR 6 2 1 3 7 7 0 7 11.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 5 2 1 2 5 5 0 7 12.KAYSERİSPOR 6 2 1 3 6 8 -2 7 13.SAMSUNSPOR 5 1 2 2 6 8 -2 5 14.MANİSASPOR 5 1 2 2 4 6 -2 5 15.GENÇLERBİRLİĞİ 5 1 2 2 5 9 -4 5 16.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 5 1 1 3 6 9 -3 4 17.GAZİANTEPSPOR 6 0 2 4 2 8 -6 2 18.MKE ANKARAGÜCÜ 6 0 1 5 6 14 -8 1 /* -Yarının programı- Lig'in 6. haftasına yarın yapılacak 4 maç ile devam edilecek. Program şöyle: Gençlerbirliği-MedicalPark Antalyaspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor Manisaspor-Kardemir Karabükspor Galatasaray-Bursaspor