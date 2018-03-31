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Spor

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

OSMANLISPOR Karcemarskas - Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Muhammed Bayır, Serdar Gürler, Regattin, Umar Aminu, Ceyhun, Lumanza, Mehmet Batdal SAKAT: Özer Hurmacı, Lawal, Luiz Carlos CEZALI: Yok BİLET FİYATLAR: 1

31 Mart 2018 15:47

OSMANLISPOR
Karcemarskas - Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Muhammed Bayır, Serdar Gürler, Regattin, Umar Aminu, Ceyhun, Lumanza, Mehmet Batdal
SAKAT: Özer Hurmacı, Lawal, Luiz Carlos
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLAR: 1. Kategori 43,00 TL, Misafir 54,00 TL

ATİKER KONYASPOR
Serkan - Skubic, Ali Turan, Selim, Ferhat, Moke, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Volkan Şen, Eto\'o, Jahovic  
Sakat: Traore, Filipovic
Cezalı: Mehdii

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GÖZTEPE
Beto - Tanju, Reis, Leo, Traore, Selçuk, Poko, Halil, Castro, Gouffran, Demba Ba
SAKAT: Kadu, Ömer, Hakan, Atakan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 216, numaralı 109, misafir 22, kuzey kale arkası tribün 16.5 TL

KASIMPAŞA 
Ramazan - Popov, Ben Youssef, Omeruo, Vaigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Eduok, Koita, Mbaye Diagne
SAKAT: Yok
CEZALI: Mensah

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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Eray, Aykut, Muğdat (Olcan), Soner, Larsson, Seleznyov
SAKAT: Sissoko
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı 50, misafir 30, kale arkası tribün 20 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan Babacan - Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visça, İrfancan Kahveci, Elia, Adebayor
SAKAT: Mossoro
CEZALI: Caiçara, Clichy

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GALATASARAY
Muslera - Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Linnes (Belirsiz)
CEZALI: Fernando 
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 700,00 TL, 2. Kategori 600,00 TL, 3. Kategori 500,00 TL, 4. Kategori 500,00 TL, 5. Kategori 400,00 TL, 6. Kategori 300,00 TL, 7. Kategori 200,00 TL, 8. Kategori    150,00 TL, 9. Kategori 100,00 TL, 10. Kategori 75,00 TL, 11. Kategori 65,00 TL, Misafir 65,00 TL

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı- Burak
SAKAT: Esteban, Durica, Castillo, Bero
CEZALI: Onazi

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