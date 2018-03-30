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Spor

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

EVKUR YENİ MALATYASPOR Ertaç- Cissokho, Doria, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: 1

30 Mart 2018 15:37

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Doria, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50,00 TL, 2. Kategori    30,00 TL, 3. Kategori 15,00 TL, 4.Kategori 10,00 TL, 5.Kategori 7,50 TL, Misafir    6,50 TL

GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf - Ahmet Oğuz, Luccas, Alper, Uğur, Khalili, İssah, Sessegnon, Aydın, Serdar, Skuletic
SAKAT: Ahmet İlhan - Jailton
CEZALI: Palitsevich
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ANTALYASPOR
Boffin -  Nazım, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Harun, Deniz, Maicon, Jevtovic, Doukara
SAKAT: Salih, Zeki, Danilo             
CEZALI: Yekta, Celustka
BİLET FİYATLARI: Vip 100 TL, Batı Tribünü 50 TL, Doğu Tribünü 25 TL, Kale Arkası ve Misafir Takım Tribünü 15 TL

BURSASPOR
Harun, Shehu, Titi, Ekong, Aziz, Bostock, Agu, Jires, Batalla, Yusuf, Stancu
SAKAT: Emmanuel Badu
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Fabri - Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Medel, Adriano, Quaresma
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C 750,00 TL, 1903 Tribünü B-D 700,00 TL, 1903 Tribünü A-E 650,00 TL, VIP 650,00 TL, 1. Kategori 245,00 TL, 2. Kategori 225,00 TL, 3. Kategori 195,00 TL, 4. Kategori 170,00 TL, 5. Kategori 150,00 TL, 6. Kategori 135,00 TL, 7. Kategori 90,00 TL, 8. Kategori 80,00 TL, Misafir 80,00 TL, 

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar -  Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
SAKAT: Remy Riou, Berkan Emir, Birol Parlak
CEZALI: Yok

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