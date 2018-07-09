Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu fikstürü belli oldu

Süper Lig'de Lefter Küçükandonyanis Sezonu'nun fikstür çekimi gerçekleşti. 2018/2019 sezonu fikstürü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde belirlendi.

10 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan Süper Lig'de ilk derbi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adını taşıyacak sezonun ilk haftasında Galatasaray ve Trabzonspor deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe İstanbul'da oynayacak.

Son şampiyon Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında olacak Fenerbahçe evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelirken Başakşehir ve Trabzonspor ilk hafta İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da sezonu evinde Akhisarspor maçıyla açacak.

İşte ilk haftanın maçları

1. Hafta

MKE Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor

Atiker Konyaspor - BŞB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbi haftaları

4. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

6. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

11. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

14. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

16. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

Galatasaray'ın fikstürü

Ankaragücü (D)

Göztepe

Alanyaspor

Trabzonspor (D)

Kasımpaşa

Akhisarspor (D)

Erzurumspor

Antalyaspor (D)

Bursaspor

Malatyaspor (D)

Fenerbahçe

Kayserispor (D)

Konyaspor

Beşiktaş (D)

Rizespor

Başakşehir (D)

Sivasspor

Fenerbahçe'nin fikstürü

Bursaspor

Malatyaspor (D)

Göztepe (D)

Kayserispor

Konyaspor (D)

Beşiktaş

Rizespor (D)

Başakşehir

Sivasspor (D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Alanyaspor

Trabzonspor (D)

Kasımpaşa

Akhisar (D)

Erzurumspor

Antalyaspor (D)

Beşiktaş'ın fikstürü

Akhisarspor

Erzurumspor (D)

Antalyaspor

Bursaspor (D)

Malatyaspor

Fenerbahçe (D)

Kayserispor

Konyaspor (D)

Göztepe (D)

Rizespor

Başakşehir (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Galatasaray

Alanyaspor (D)

Trabzonspor

Kasımpaşa (D)

Lig ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi. A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.

Bu sezon ilk 'VAR'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.