Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu fikstürü belli oldu

Süper Lig'de Lefter Küçükandonyanis Sezonu'nun fikstür çekimi gerçekleşti. 2018/2019 sezonu fikstürü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde belirlendi.
10 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan Süper Lig'de ilk derbi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adını taşıyacak sezonun ilk haftasında Galatasaray ve Trabzonspor deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe İstanbul'da oynayacak.
Son şampiyon Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında olacak Fenerbahçe evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelirken Başakşehir ve Trabzonspor ilk hafta İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da sezonu evinde Akhisarspor maçıyla açacak.
İşte ilk haftanın maçları
1. Hafta
MKE Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor
Atiker Konyaspor - BŞB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbi haftaları
4. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
6. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
14. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
16. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
Galatasaray'ın fikstürü
Ankaragücü (D)
Göztepe
Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa
Akhisarspor (D)
Erzurumspor
Antalyaspor (D)
Bursaspor
Malatyaspor (D)
Fenerbahçe
Kayserispor (D)
Konyaspor
Beşiktaş (D)
Rizespor
Başakşehir (D)
Sivasspor
Fenerbahçe'nin fikstürü
Bursaspor
Malatyaspor (D)
Göztepe (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
Beşiktaş
Rizespor (D)
Başakşehir
Sivasspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa
Akhisar (D)
Erzurumspor
Antalyaspor (D)
Beşiktaş'ın fikstürü
Akhisarspor
Erzurumspor (D)
Antalyaspor
Bursaspor (D)
Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
Göztepe (D)
Rizespor
Başakşehir (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Alanyaspor (D)
Trabzonspor
Kasımpaşa (D)
Lig ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi. A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı.
Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.
Bu sezon ilk 'VAR'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.
Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.