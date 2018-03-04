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Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR:  Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, N'Doye,  SAKAT: Esteban, Mustafa Akbaş, Castillo CEZALI: Burak BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negre

04 Mart 2018 14:32

TRABZONSPOR: 
Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, N\'Doye, 
SAKAT: Esteban, Mustafa Akbaş, Castillo
CEZALI: Burak

BEŞİKTAŞ:
Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Quaresma

MAÇ BİLETLERİ:
VIP PLATINIUM B BLOK 425,00 TL
VIP PLATINIUM A-C BLOK    400,00 TL
VIP GOLD    300,00 TL
VIP SILVER    250,00 TL
1. Kategori    110,00 TL
2. Kategori    100,00 TL
3. Kategori    80,00 TL
4. Kategori    70,00 TL
5. Kategori    60,00 TL
6. Kategori    40,00 TL
Misafir     50,00 TL

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TRABZONSPOR  Onur Pereira Hubocan Durica Novak Okay Kucka Abdülkadir Sosa YusufEsteban Mustafa Akbaş Castillo CEZALI Burak BEŞİKTAŞ Fabricio Gökhan Gönül Pepe Medel Caner Atiba Oğuzhan Babel Talisca Adriano Negredo SAKAT Yok CEZALI Quaresma

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