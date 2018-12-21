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Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

MKE ANKARAGÜCÜ Altay Bayındır - Erdem Şen - Alihan Kubalas - Bakary Kone- Tiago Pinto - Sedat Ağçay - Ricardo Faty - Youness Mokhtar - Alessio Cerci - Moestafa El Kabir - Kubilay Kanatsızkuş SAKAT: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Brice Dja Djed

21 Aralık 2018 15:29

MKE ANKARAGÜCÜ
Altay Bayındır - Erdem Şen - Alihan Kubalas - Bakary Kone- Tiago Pinto - Sedat Ağçay - Ricardo Faty - Youness Mokhtar - Alessio Cerci - Moestafa El Kabir - Kubilay Kanatsızkuş
SAKAT: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Brice Dja Djedje, Thibault Moulin
CEZALI: Thievy Bifouma

BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori 50 TL, 2\'nci Kategori 10 TL, 3\'üncü Kategori 10 TL, 4\'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TL

GÖZTEPE
Beto - Gassama (Tayfur), Titi, Reis, Berkan, Poko, Ngando, Castro, Halil, Yasin, Jarome
SAKAT: Traore, Hakan, Deniz, Atakan
CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Cenk, Merih, Tzavellas, N\'skala, Ceyhun, Sackey, Efekan Karaca, Villafanez, Jr. Fernandes, Cisse
SAKAT: Mevlüt
CEZALI: Doğukan, Maicon, Diego, Celustka

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Kapalı Tribün 35 TL, Maraton 35 TL, Kuzey Kale Arkası 20 TL, Güney Kale Arkası 20 TL, Misafir 26 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert-Caiçara, Mahmut, Da Costa, Clichy, İrfan, Gökhan, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
SAKAT: Alparslan
CEZALI: Emre, Epureanu

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KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Youssef,  Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Özgür Çek, Diagne
SAKAT: İlhan, Khalili
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 80 TL, Kapalı Kale Arkası 40 TL, Maraton Tribünü 40 TL, Misafir 55 TL

BEŞİKTAŞ
Karius - Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Pektemek
SAKAT: Roco
CEZALI: Caner

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