Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BURSASPOR
Okan, Barış, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir
SAKAT: Shehu, Furkan, Stancu*, Sakho*
CEZALI: Ertuğrul
BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1\'inci Kategori 150 TL, 2\'nci Kategori 125 TL, 3\'üncü Kategori 60 TL, 4\'üncü Kategori 50 TL, 5\'inci Kategori 25 TL, 6\'cı Kategori 25 TL, Misafir 32 TL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, Sunu
SAKAT: Khubulov, Tshabalala
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Karius - Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan (Oğuzhan), Quaresma, Ljajic, Lens, Güven Yalçın (Mustafa Pektemek)
SAKAT : Pepe, Medel, Roco, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Babel, Quaresma*
CEZALI: Yok
KADRO DIŞI: Tolgay Arslan
BİLET FİYATLARI: Volvo 1903 C 1100 TL, Volvo 1903 B-D 1000 TL, Volvo 1903 A-E 900 TL, VIP 900 TL, 1\'inci Kategori 495 TL, 2\'nci Kategori 440 TL, 3\'üncü Kategori 385 TL, 4\'üncü Kategori 360 TL, 5\'inci Kategori 330 TL, 6\'ncı Kategori 305 TL, 7\'nci Kategori 175 TL, 8\'inci Kategori 165 TL
GALATASARAY
Muslera - Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Mariano (Yunus), Feghouli, Onyekuru, Eren
SAKAT: Emre Akbaba, Belhanda, Sinan
CEZALI: Ndiaye, Rodrigues, Donk, Serdar Aziz